Председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО сегодня, 12 января, подвёл итоги выборов депутатов областного маслихата. Он сообщил, что мандаты получат три партии: Nur Otan, демократическая партия «Ак жол» и народно-демократическая партия «Ауыл».

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- В списке избирателей по Костанайской области было включено более 567 000 избирателей, - пояснил Малашко. - Явка в день выборов составила 71,8%. Наибольшая явка - более 80% - отмечена в Джангильдинском, Камыстинском, Карабалыкском, Наурузумском, Сарыкольском и Федоровском районах. В городах явка более 70%. В Костанае пришли на участки 60,1% избирателей. По итогам выдвижения и регистрации партийных списков в маслихаты Костанайской области было выдвинуто 64 списка, в которые вошел 641 кандидат. Этим правом воспользовались четыре политические партии. Народная партия Казахстана не выдвинула свои списки ни в один из маслихатов.

По итогам выборов в Костанайский областной маслихат за список правящей партии Nur Otan поставили галочку 329 973 избирателя - это 81,89% от общего числа принявших участие в голосовании. Эта партия получит 27 мандатов.

Партия «Ауыл» получила 35 850 голосов (8,9%). Партию «Ак жол» поддержали 37 145 человек (9,22%). Эти партии получат по 3 мандата.

Теперь у партий есть 5 дней, чтобы определиться, кто из их списков станут депутатами.

- Были ли вами зафиксированы бюллетени, на которых граждане перечеркивали списки партий или писали «против всех»? - спросил Малашко корреспондент «НГ».

- Таких нет, - ответил Малашко. - Единственное - по двум участкам говорили, что люди просто зачеркивали все квадратики. Данные бюллетени признаны недействительными, так как определить волеизъявление граждан было невозможно.

Отметим, что "НГ" известно, как минимум, об одном факте, когда избиратель перечеркнул все три бюллетеня и написал на них "Против всех!". О причинах своего поступка избиратель рассказал нашему корреспонденту. Подробнее - в ближайшем номере.

- Разница между числом проголосовавших и числом получивших бюллетени - 160 330 человек. Эти люди пришли на участки, но не проголосовали? Или это те, чьи бюллетени были заполнены с нарушениями и не учтены в общей массе? - спросила корреспондент «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА.

- Разница между получившими и принявшими (участие в голосовании - «НГ») - это те бюллетени, которые избиратели по какой-то причине взяли и унесли с собой, - ответил председатель облизбиркома.

Фото РСК

