Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
Отправлено: 22.12.20 - 18:10
Информацию об этом «НГ» сегодня, 22 декабря, сообщил заместитель акима города Ануарбек КАСИМОВ. Он прокомментировал один из проблемных вопросов, связанных с электронным билетированием в общественном транспорте. Читать новость
После запуска транспортной системы МЦК несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно. А персонал у отключенных систем оплаты учился вежливо паказывать пути, эскалаторы, лифты (хотя там и так всё очень понятно сделано) и учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех. А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта. Это опять несколько миллионов пассажиров в день. За это время окончательно отлаживали движение и работу новых систем оплаты с множеством бесплатных пересадок. Пересадки с МЦД на Метрополитен и сейчас по транспортной карте абсолютно бесплатны для всех пассажиров, хотя это разные ведомства РЖД и Метро. А вот тут о льготах.
И да, ещё вход и выход в общественный транспорт города во все двери. Во всем общественном транспорте узаконен проезд с коляской и велосипедом (кроме метро) Для этого заменили несколько десятков тысяч старых автобусов и троллейбусов на новые электробусы. Теперь с вело всегда можно уехать, и часть пути делать на вело, заботясь о здоровом образе жизни, часть на общественном транспорте. Провоз вело в отличии от багажа бесплатный. Валидаторы закреплены на поручнях в удобных местах общественного транспорта. Поскольку зимы в мегаполисах СПб в Москве практически нет, то велодорожки и проезд с вело вижу пользуется популярностью даже зимой.
Был случай пару лет назад. Сидела в очереди в народном банке хорошая подруга моей знакомой и к ней подсела такая же пожилая женщина и когда подошла очередь, знакомая пошла с книжки сняла четыре ляма и отдала той женщине. Когда вышли, та ушла восвояси, а эта в панике стала звать на помощь. Мораль в том , что у пенсов денег куры не клюют, раз раздают кому попадя
Цитата-/После запуска транспортной системы МЦК несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно./
Ведь он не глупый) он просто остальных уши развесевших тут за полных дураков держит,своих фанатов кто его с открытым ртом тут читает и ахает ах как прекрасно)
Сравнил Бабко-качалку Москву которая все соки из России вытягивает себе на радость и провинциальный Костанай где населения один микрорайон Москвы
А чеж Нью-Йорк с Москвой не сравниваешь? Или Стокгольм? Или Токио? Собянин построил Себе заводик (ещё с Тюмени) по производству плитки и уложил ею всю Москву а для отвода глаз вот ещё что-то пытается делать)
Ты давай приводи нам в пример Сызрань,Вологду,Сыктывкар,Таганрог в конце концов) был там?
сайлау курманов: Мораль в том , что у пенсов денег куры не клюют, раз раздают кому попадя
Ну хоть хорошо, хоть у кого-то деньги есть. Послушаешь вас, комерцев, нищета! Последний х@ен без соли доедаете. Плачетесь, у государства подачки просите. Зато посмотришь, как на охоте, на новых жипах в догонялки играете, друг перед дружкой новой ружбайкой и экипировкой хвалитесь. Веришь, нету у вас денег. Бишара!
Интересно, кто кого обманывает???? Согласно статьи с 22.12 проезд для пенсионеров по карте казпочта 70 тенге, проехала 25.12 на автобусе №24 и оплатила картой казпочта проезд, в личном кабинете проверила, за проезд снято 80 тенге!!!! и кому верить????
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