Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
Галина КАТКОВА
Информацию об этом «НГ» сегодня, 22 декабря, сообщил заместитель акима города Ануарбек КАСИМОВ. Он прокомментировал один из проблемных вопросов, связанных с электронным билетированием в общественном транспорте.
В тестовом режиме система безналичной оплаты действует в областном центре со 2 ноября. Еще в конце прошлой недели пожилые костанайцы, которые уже имели социальные карты Казпочты и начали пользоваться ими в автобусах, не получали льготы на проезд.
- Пока не завершен процесс интеграции наших карт и системы, в которой работают терминалы в автобусах, - пояснил “НГ» 16 декабря заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Абилхан ДАУЛБАЕВ.
22 декабря акимат Костаная сообщил, «что проведен процесс интеграции социальных карт АО «Казпочта» с системой электронного билетирования в городском общественном транспорте».
- С помощью данной карты можно произвести оплату за проезд. Предусмотрен льготный проезд при оплате данной картой. Для пенсионеров он - 70 тенге, для детей от 7 до 14 лет - 40 тенге, для детей до 7 лет, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп при предъявлении удостоверяющего документа - бесплатный, - прокомментировал текущую ситуацию Ануарбек Касимов.
Как отметил заместитель акима, раньше планировалось, что все транспортные карты будет выпускать ТОО "AlemPay” и они будут разного цвета, в зависимости от категории пассажиров. Но позже было принято решение об интеграции социальных карт АО «Казпочта», поэтому «вопрос с цветом карт стал неактуальным».
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