Информацию об этом «НГ» сегодня, 22 декабря, сообщил заместитель акима города Ануарбек КАСИМОВ. Он прокомментировал один из проблемных вопросов, связанных с электронным билетированием в общественном транспорте.

В тестовом режиме система безналичной оплаты действует в областном центре со 2 ноября. Еще в конце прошлой недели пожилые костанайцы, которые уже имели социальные карты Казпочты и начали пользоваться ими в автобусах, не получали льготы на проезд.

- Пока не завершен процесс интеграции наших карт и системы, в которой работают терминалы в автобусах, - пояснил “НГ» 16 декабря заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Абилхан ДАУЛБАЕВ.

22 декабря акимат Костаная сообщил, «что проведен процесс интеграции социальных карт АО «Казпочта» с системой электронного билетирования в городском общественном транспорте».

- С помощью данной карты можно произвести оплату за проезд. Предусмотрен льготный проезд при оплате данной картой. Для пенсионеров он - 70 тенге, для детей от 7 до 14 лет - 40 тенге, для детей до 7 лет, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп при предъявлении удостоверяющего документа - бесплатный, - прокомментировал текущую ситуацию Ануарбек Касимов.

Как отметил заместитель акима, раньше планировалось, что все транспортные карты будет выпускать ТОО "AlemPay” и они будут разного цвета, в зависимости от категории пассажиров. Но позже было принято решение об интеграции социальных карт АО «Казпочта», поэтому «вопрос с цветом карт стал неактуальным».