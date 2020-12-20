Отправлено: - 15:35

Erden81:

как всегда в таких случаях, ноги в руки и за бугор, наблюдать в безопасном месте. И

Цитата:Наверное вы больше всех знаете.Где он сейчас?Кто из местных проделывал такой финт?Приведите примеры.