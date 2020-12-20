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"Единственным шансом уйти от ответственности было подставить Цымбалюка" - На процессе о крупной взятке прошли прения и подсудимый сказал последнее слово
"Единственным шансом уйти от ответственности было подставить Цымбалюка" - На процессе о крупной взятке прошли прения и подсудимый сказал последнее слово
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