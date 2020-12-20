Прения по делу в отношении бывшего заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования Руслана ШУГАЕВА прошли в СМУС Костанайской области сегодня, 20 декабря.

Шугаев обвиняется в подстрекательстве к даче взятки менеджера фирмы-поставщика компьютеров ТОО "Альянс СИ" Тамары Янсыбаевой во время переговоров о закупке управлением образования 4 600 компьютеров. Технику на общую сумму 1 млрд 250 тысяч тенге покупали для дистанционного обучения.

- Фирма "Альянс СИ" добросовестно и в срок поставила компьютеры, но за беспрепятственную приемку Шугаев попросил вознаграждение, - заявил в прениях прокурор Дюйсен ШАКИРОВ. - Договором по "Альянс СИ" занимался только Шугаев, как отметил в суде свидетель Цымбалюк (бывший руководитель управления образования - "НГ"). Он попросил незаконное вознаграждение у Янсыбаевой в размере 14 млн тенге. Для этого подруга подсудимого Олесова открыла счет, с которого и сняла их для дальнейшей передаче Шугаеву.

Изначально сторона обвинения указывала другой размер взятки - 34 млн тенге, но позже изменила формулировку, указав, что Шугаев присвоил только 14 млн. Прокурор напомнил: Шугаев сам пришел в антикоррупционную службу, сам добровольно во всем признался, как свидетель с правом на защиту, и сам сообщил, что преступной схемой руководил Василий Цымбалюк. Гособвинитель заявил, что вина Шугаева полностью доказана, и попросил суд назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО в ответ заявил, что никакой явки Шугаева с повинной в антикоррупционную службу не было.

- Показания он дал под физическим и моральным давлением сотрудников службы, - отметил адвокат. - В этих показаниях он оговорил себя и Цымбалюка. Считаю, что обвинение построено на голословных показаниях Янсыбаевой, которая вовлекла моего подзащитного в преступную финансовую схему. В связи с чем считаю, что явка с повинной Шугаева должна быть исключена из материалов дела, а очная ставка между Шугаевым и Янсыбаевой не должна приниматься во внимание.

Геращенко настаивал на полном оправдании Шугаева.

Сам подсудимый в прениях и последнем слове говорил, что он стал жертвой обвинения "по простоте душевной".

- Мне сказали, что единственный мой шанс уйти от ответственности - подставить Цымбалюка, - отметил Шугаев. - Но это подло, поэтому я этого не сделал. Явку с повинной, в которой оговорил себя и Цымбалюка, я писал под диктовку сотрудников антикоррупционной службы. Я настаиваю на этом - именно под диктовку. Антикоррупционщики просили занести меня деньги в кабинет Цымбалюка, чтобы взять его с поличным. Я сразу сказал, что он не возьмет деньги, и отказался его подставлять. За это меня пытали, оказывали моральное давление, поэтому я был вынужден написать ложную явку с повинной.

Вину Руслан Шугаев не признал, сказав, что он заслуживает оправдания. И сообщил, что готов вернуть деньги Тамаре Янсыбаевой, которой он "по простоте душевной" доверился.

Оглашение приговора состоится завтра, 21 декабря.

Фото - кадры из видеозаписи процесса