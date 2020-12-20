Re: "Наша вакцина от COVID-19 ничем не хуже, а то и лучше...

Отправлено: - 17:04

Насколько понял сообщения СМИ. Естественный иммунитет длится от 2 недель до 1 месяца. Логично предположить, что действие вакцины аналогично. Т.е. при поголовном вакцинировании необходимо завод мощностью 216 млн доз в год. Может быть я ошибаюсь.... И помимо этого при такой короткой жизни вакцины не имеет смысла поголовное вакцинирование. Будут вакцинировать группы риска (врачей, и пр. людей который точно могут оказаться в контакте с переносчиком).