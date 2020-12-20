Казахстанская вакцина от COVID-19 не уступает мировым аналогам по качеству. Об этом в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz рассказал заведующий лабораторией особо опасных болезней НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов.

Строительство завода по выпуску вакцин в Жамбылской области

Сейчас в Жамбылской области на территории поселка Гвардейский идет строительство завода по производству отечественной вакцины от коронавируса. Корреспонденты Tengrinews.kz побывали на объекте и поговорили с создателями препарата.

"На данном этапе мы приступили к третьей фазе испытаний отечественной вакцины, первые добровольцы привиты в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. В клинических исследованиях участвуют 3000 человек (в предыдущих двух участвовали 44 и 200 добровольцев, соответственно). До конца декабря вакцинация будет завершена. За испытаниями наблюдают российские специалисты, на настоящее время их оценка положительная. Поэтому могу с уверенностью сказать, что наша вакцина ничем не хуже, а то и лучше других, и в плане безопасности, и в плане иммуногенности. Мы готовы к тому, чтобы защищать наш народ от этой инфекции, и как только в Министерстве здравоохранения дадут разрешение на проведение третьей фазы, приступим к дальнейшей работе", - сообщил Леспек Кутумбетов.

Леспек Кутумбетов, НИИ проблем биологической безопасности

Также Леспек Кутумбетов прокомментировал смертельные случаи при испытании американской вакцины Pfizer и заверил, что при применении казахстанской вакцины такие инциденты будут исключены. Как сообщалось, один из погибших страдал ожирением и атеросклерозом, у второго пациента остановилось сердце. Также известно о случаях сильной аллергической реакции и признаках гриппа у других добровольцев. Напомним, новый препарат компании Pfizer - это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.

По мнению ученого, это новое и пока не изученное направление генной инженерии, неизвестно, как такая вакцина покажет себя в будущем, поэтому реакция у аллергиков или людей с хроническими заболеваниями может быть абсолютно непредсказуемой.

"Что касается нашей вакцины, то она инактивированная, другими словами, убитая, то есть она не размножается в организме и не представляет для него никакой опасности, ее сможет применить любой пациент. Понятно, что иммунная система у каждого разная. Есть хронические больные, есть инфицированные, например ВИЧ, поэтому никакая страна в мире сейчас не скажет, что ее вакцина будет абсолютно безвредна. Естественно, какие-то побочные эффекты могут быть, но каких-то ограничений для казахстанцев при применении нашей вакцины не будет".

Казахстанский ученый высказал свое мнение и по инцидентам с российской вакциной "Спутник V". В ноябре российские СМИ писали о том, что в Томской области уже после вакцинации коронавирусом заразились пять медиков. Если такие случаи действительно были, считает Леспек Бекболатович, то, возможно, этим пациентам была введена слабо иммуногенная или неиммуногенная вакцина, то есть у нее не было биологического эффекта. Что касается температуры и недомогания, на которые ссылались некоторые другие добровольцы, то спикер отметил, что российская вакцина - векторная, она создана на основе аденовируса человека, соответственно, после введения препарата могут быть такие побочные эффекты.

"С нашей вакциной пока не было такого прецедента. Мы, работники института, сами привились, работаем с живым вирулентным вирусом, ходили среди больных людей, общались с ними, и случаев заражения среди нас не было", - говорит ученый.

"Когда мы только приступили к испытаниям, на первоначальном этапе среди добровольцев были здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет. Но на второй фазе уже была введена градация по возрастам, одна группа - от 18 до 50 лет, а вторая - от 50 и выше, в том числе были привиты люди 70 лет, а у них иммунная система, как известно, другая, могут быть и хронические заболевания, поэтому побочные эффекты были вполне ожидаемы. Однако результаты испытаний показали, что независимо от иммунной системы или возраста наша вакцина оказалась безвредна, и у привитых наблюдалась хорошая иммуногенность".

Ученый отметил, что при производстве казахстанской вакцины разработчики не ориентируются ни на одну страну в мире.

"Мы можем свободно конкурировать с зарубежными учеными любой страны. Говорить о том, что казахстанские ученые чем-то хуже других, нельзя. У нас сконцентрированы вирусологи высокого класса. Зарубежных специалистов нет, все сотрудники местные, это ученые, исследователи, которые оканчивали казахстанские, в основном алматинские, университеты медицинского и ветеринарного направления. Есть биотехнологи, биологи, химики, физики, даже математики. Наши сотрудники работают в три смены, разработки идут круглосуточно, исследования проходят в ускоренном темпе, чтобы поскорее вакцину начать использовать в медицинской практике", - говорит Кутумбетов.

"Насчет того, будем ли мы продавать вакцину другим странам, то это дело перспективы. Конечно, если мы обеспечим Казахстан, свой народ и, естественно, если у кого-то будет желание купить нашу вакцину, то мы с удовольствием сможем ее предоставить и не будем бояться, что она по качеству уступит другому препарату. Да, были слухи, что якобы азиатские страны хотели бы купить у нас эту вакцину, но пока этот вопрос мы не рассматриваем, нам нужно довести наши исследования до логического конца. Еще раз подчеркиваю, пока люди не вакцинируются хотя бы на процентов 80, а то и больше, пандемия не прекратится. Вакцина - это единственный путь остановить вирус. Да, есть антипрививочники, есть набожные люди, которые считают, что любая вакцина - это грех, но так думать неправильно. Ведь это биологический препарат, и, если говорить их языком и образно выражаться, этот микроорганизм также создал Всевышний".

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН Казахстана разрабатывает пять видов вакцин. Из них две зарегистрированы во Всемирной организации здравоохранения и проходят разные этапы испытаний. Вакцина, о которой рассказывает Кутумбетов, называется QazCovid-in. В начале декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил Касым-Жомарту Токаеву о высокой эффективности казахстанского препарата.