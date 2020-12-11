Отправлено: - 11:22

N0name:

Надо бы для начала по складнее сочинять название несуществующего альянса

N0name: что слабо как то, надо сразу с Владивостока возвращаться.

N0name: а ваша "наука" какая? Наверное из разряда"Британские ученые"

Цитата:Первый же ответ по запросу выдаёт их сайт "International Alliance for Natural Time", зайдите да посмотрите на карту, мы там тоже отмечены. А "natural" и переводится как естественный, природный, натуральный и ещё более 20 значений.Цитата:Зачем вырываете из контекста? Разговор был именно о джетлаге после возвращения из Алма-Аты. И я говорю, что летом при возвращении его нет. А вот зимой (привыкнув в Алма-Ате) ощущаешь, что встаёшь не таким бодрым по утрам, как раз именно потому, что там восход на 1,5 часа раньше по времени, чем у нас.Цитата:Забыл. Случайно не Вы в прошлый раз в качестве доказательств приводили ссылку на форум ЯП?А науки называются география и астрофизика. Почитайте/изучите, на ЯПе такого точно нет. А циркадные ритмы и влияние солнечного света на организмы изучает наука хронобиология, а сон - сомнология.