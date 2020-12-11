В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса. Читать новость
Кстати, в Кызылорде смертность стала уменьшаться. С чего бы это? Нетрудно догадаться.
Зачем догадываться и писать домыслы, когда можно прочитать непосредственно# например вот: Запущен проект "Здоровый регион", соответствующий европейским стандартам. При поддержке акима области утвержден план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний системы кровообращения на 2018-2021 годы. План предусматривает пять конкретных задач. К ним относятся контроль здоровья граждан от рождения до старости. То есть главная цель – это отказ жителей от вредных привычек, увеличение физической активности, правильное питание населения, полный медицинский осмотр. В результате таких мер, смертность от болезней системы кровообращения снизилась до 20,5 процента. В то же время по республике мы на 15 месте.
N0name: Надо бы для начала по складнее сочинять название несуществующего альянса
А самому поискать в интернете никак? Первый же ответ по запросу выдаёт их сайт "International Alliance for Natural Time", зайдите да посмотрите на карту, мы там тоже отмечены. А "natural" и переводится как естественный, природный, натуральный и ещё более 20 значений.
Цитата:
N0name: что слабо как то, надо сразу с Владивостока возвращаться.
Зачем вырываете из контекста? Разговор был именно о джетлаге после возвращения из Алма-Аты. И я говорю, что летом при возвращении его нет. А вот зимой (привыкнув в Алма-Ате) ощущаешь, что встаёшь не таким бодрым по утрам, как раз именно потому, что там восход на 1,5 часа раньше по времени, чем у нас.
Цитата:
N0name: а ваша "наука" какая? Наверное из разряда"Британские ученые"
Забыл. Случайно не Вы в прошлый раз в качестве доказательств приводили ссылку на форум ЯП? А науки называются география и астрофизика. Почитайте/изучите, на ЯПе такого точно нет. А циркадные ритмы и влияние солнечного света на организмы изучает наука хронобиология, а сон - сомнология.
Порядка не будет там,где законы не соблюдаются. Ведлер говорит и подкрепляет слова ответами грамотных и компетентных людей по данному вопросу,а некоторые умники на форуме просто бла бла и нет убедительных слов,откусываются от всех на форуме и считают что это круто. Круто это когда говоришь и делаешь во благо,а не в угоду. Кызылорда перевели время и довольные,их аким что дурак? Нет,взрослый,умный,услышал народ,сделал запросы,получил ответы,перевел время и его поддержало Правительство и жители области. Он нам через активиста передал документы которые позволяют не делать новые запросы в институты и перевести время в нашей области,а наши умники его документы хотят перепроверить.
N0name: В Алматы , там в 21.00 уже темно и чувствуешь себя не таким бодрым как у нас
Всё правильно, она ж южнее. Чем ближе к экватору, тем меньше удлиняется световой день летом и укорачивается зимой. На экваторе вообще круглый год восход в 06:00, закат в 18:00 и это считается комфортными условиями для проживания.
А Вам надо чтобы Солнце светило до часа ночи? ))) Отдыхать когда? Наоборот же, у нас не нормально, когда летом светло до 23:00, хотя уже спать пора укладываться.
Цитата:
N0name: Просто видимо наш аким гораздо дальновиднее и мудрее.
Особенно если посмотреть, что при нём у нас асфальт в снег кладут и деревья по Алтынсарина садили зимой, то да, мудрец 80 уровня.
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