«Голосовать против науки - это как заявить, что на территории одной области не нужен закон Ома»

Все мы видим, какой тернистый путь проходит Костанайская область в свой часовой пояс. Но время тоев прошло, наступает время науки, знаний, труда. Так сказал наш Президент. Так и будет.

Спешу вас обрадовать. Наша область вместе с Кызылординской вступили в международный альянс «За естественное время». Теперь о нашей проблеме знает весь мир. Членство в альянсе позволит нам пользоваться поддержкой и результатами трудов мировых ученных в этом вопросе. Это наша большая победа. Мы медленно, но верно движемся к поставленной цели.

На этой неделе в области запущен флешмоб «Читаем книгу месяца, образовываемся, разбираемся, зачем нам свой часовой пояс, и переводим стрелки часов на один час назад – живем по своему природному времени». В качестве книги месяца предложен мировой бестселлер американского ученого Мэтью Уолкера «Зачем мы спим». Заказывайте книгу в Интернете, передавайте из рук в руки, читайте в электронном варианте.

Вторая часть флешмоба предлагает всем, кто работает по свободному графику - предпринимателям, пенсионерам и другим категориям - перевести стрелку часов на час назад и жить в своем часовом поясе. Три года назад кызылординцы проделали такой эксперимент, вели дневники и отметили значительное улучшение состояния здоровья, самочувствия, настроения. Предлагаем костанайцам пожить в своем часовом поясе и сделать такие же наблюдения.

В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса. Голосовать против науки - это как заявить, что на территории одной области не нужны закон Ома, теорема Пифагора и прочее. А профсоюзы хочется спросить: «Как же далеко вы засунули свою совесть в угоду одному человеку? И как будете смотреть в глаза своим детям?»

Хочу напомнить, что акимат области с февраля 2020 года изучал вопрос перевода области в свой часовой пояс и даже грозились связаться по этому поводу со столичными научно-исследовательскими институтами, несмотря на то, что 17 февраля 2020 года на стол акиму легла бумага за подписью академика Медеу.

В итоге в сентябре мы опять получаем ответ из акимата, где нет и намека на сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, опять фразы: привыкли, нецелесообразно, адаптировались. Создается впечатление, что нас просто держат за дураков.

А замечали, как ваши дети завтракают перед школой? Пьют пустой чай? Не удивительно! Ведь еще не активизировался гормон голода грелин. Он просыпается тоже только с солнышком! Поэтому засосет в желудке у вашего ребенка около десяти, на первом уроке. Вот вам и гастритники, и язвенники...

Кстати, в Кызылорде смертность стала уменьшаться. С чего бы это? Нетрудно догадаться.

Не так давно многоуважаемый мною Николай Воронин написал в «НГ», что когда-то башня из лжи может сложиться на голову ее строителей. А мне хочется добавить: и из толпы может раздаться возглас: «А король-то голый!».