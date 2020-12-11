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≡ Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 09:15
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В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 09:49
#60
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Цитата:
Тот самый:

Цитата:
И наоборот, сейчас возвращаясь из Алма-Аты испытываешь дискомфорт в первое время

что слабо как то, надо сразу с Владивостока возвращаться.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 09:54
#61
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Цитата:
Голосовать против науки - это как заявить, что на территории одной области не нужны закон Ома, 

Закон Ома это один из разделов физики, а ваша "наука" какая? Наверное из разряда"Британские ученые"
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 10:03
#62
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Цитата:
Кстати, в Кызылорде смертность стала уменьшаться. С чего бы это? Нетрудно догадаться.

Зачем догадываться и писать домыслы, когда можно прочитать непосредственно# например вот:
Запущен проект "Здоровый регион", соответствующий европейским стандартам. При поддержке акима области утвержден план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний системы кровообращения на 2018-2021 годы. План предусматривает пять конкретных задач. К ним относятся контроль здоровья граждан от рождения до старости. То есть главная цель – это отказ жителей от вредных привычек, увеличение физической активности, правильное питание населения, полный медицинский осмотр. В результате таких мер, смертность от болезней системы кровообращения снизилась до 20,5 процента. В то же время по республике мы на 15 месте.

кому интересно вот полный текст
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 10:06
#63
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Цитата:
Tenkisch:

Цитата:
времяблудею!

блудЕю эта 5+ :lol:
это так к вопросу об уровню образования
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 11:22
#64
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Цитата:
N0name:
Надо бы для начала по складнее сочинять название несуществующего альянса


А самому поискать в интернете никак? Первый же ответ по запросу выдаёт их сайт "International Alliance for Natural Time", зайдите да посмотрите на карту, мы там тоже отмечены. А "natural" и переводится как естественный, природный, натуральный и ещё более 20 значений.

Цитата:
N0name: что слабо как то, надо сразу с Владивостока возвращаться.


Зачем вырываете из контекста? Разговор был именно о джетлаге после возвращения из Алма-Аты. И я говорю, что летом при возвращении его нет. А вот зимой (привыкнув в Алма-Ате) ощущаешь, что встаёшь не таким бодрым по утрам, как раз именно потому, что там восход на 1,5 часа раньше по времени, чем у нас.

Цитата:
N0name: а ваша "наука" какая? Наверное из разряда"Британские ученые"


Забыл. Случайно не Вы в прошлый раз в качестве доказательств приводили ссылку на форум ЯП? :lol: А науки называются география и астрофизика. Почитайте/изучите, на ЯПе такого точно нет. А циркадные ритмы и влияние солнечного света на организмы изучает наука хронобиология, а сон - сомнология.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 11:40
#65
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это география
это астрофизика
чтобы не путаться who is who и что изучаетЦитата:
Тот самый:

Цитата:
после возвращения из Алма-Аты

а я говорю про лето, когда после приезда из Кустаная В Алматы , там в 21.00 уже темно и чувствуешь себя не таким бодрым как у нас.
ваша ссылка из разряда этих
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O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
1
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 12:18
#66
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Порядка не будет там,где законы не соблюдаются. Ведлер говорит и подкрепляет слова ответами грамотных и компетентных людей по данному вопросу,а некоторые умники на форуме просто бла бла и нет убедительных слов,откусываются от всех на форуме и считают что это круто. Круто это когда говоришь и делаешь во благо,а не в угоду. Кызылорда перевели время и довольные,их аким что дурак? Нет,взрослый,умный,услышал народ,сделал запросы,получил ответы,перевел время и его поддержало Правительство и жители области. Он нам через активиста передал документы которые позволяют не делать новые запросы в институты и перевести время в нашей области,а наши умники его документы хотят перепроверить. ;-)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
32
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 22:01
#67
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Цитата:
Oleg1980:

Цитата:
Ведлер говорит и подкрепляет слова ответами грамотных и компетентных людей по данному вопросу

видимо они глубоко законспированы, что то я ни одного разумного подкрепления, кроме бла бла бла не видел.
Цитата:
,их аким что дурак?

не знаю. лично не знаком. Просто видимо наш аким гораздо дальновиднее и мудрее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6126
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 22:26
#68
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Ноунейм прекращай! Они же другое мнение не приемлют они же почти фашисты в этом плане! а ты тут ещё за акима заикнулся ууууууууууу
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 12.12.20 - 22:49
#69
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Цитата:
N0name:
В Алматы , там в 21.00 уже темно и чувствуешь себя не таким бодрым как у нас


Всё правильно, она ж южнее. Чем ближе к экватору, тем меньше удлиняется световой день летом и укорачивается зимой. На экваторе вообще круглый год восход в 06:00, закат в 18:00 и это считается комфортными условиями для проживания.

А Вам надо чтобы Солнце светило до часа ночи? ))) Отдыхать когда? Наоборот же, у нас не нормально, когда летом светло до 23:00, хотя уже спать пора укладываться.

Цитата:
N0name:
Просто видимо наш аким гораздо дальновиднее и мудрее.

Особенно если посмотреть, что при нём у нас асфальт в снег кладут и деревья по Алтынсарина садили зимой, то да, мудрец 80 уровня.
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