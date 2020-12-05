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≡ Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40473
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 20:02
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Действие карантинных мер продлено, но вводятся некоторые послабления в работе общепита, ТРЦ и пассажирского транспорта, разрешается работа спортивных объектов и бассейнов (с ограничениями), а также некоторых других видов бизнеса.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9875
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:02
#1
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//разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени с 00: 00 часов 14 декабря 2020 год//

в ночь с 13 на 14 и в дальнейшие ожидаются массовые гуляния народа ночью?
посмотрим.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
85
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:03
#2
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Я смотрю уже никто не комментируют очередной бред Нечитайло! Потому что уже нет слов чтобы это комментировать...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9875
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 20:15
#3
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Цитата:
Охотник:


в новом приказе ослабление карантина по отдельным пунктам.
собачники например смогут выгуливать собачек до 23.00,
а с 14 числа даже ночью,круглосуточно короче говоря.
как впрочем и все остальные людители ночной жизни.
любители аквапарков и термопарка снова вернутся
в свои любимые бассейны и сауны.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 20:20]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1219
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:15
#4
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Цитата:
Охотник:
Я смотрю


Вот если бы Охотник был бы главным сан.врачом области, то как бы вы поступили на его месте, какое постановление написали бы?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7056
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 21:26
#5
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Какая-то игра...на выживание.
То закрою, то открою...
А что собственно изменилось за неделю? Как были 80 с копейками случаев, так и осталось... В чем причина каких-то высосанных из пальца ослаблений?
Кто на неделе повозмущался посильнее, тем и пошли на поводу...
Автобусники устроили саботаж - нате на 2 часа длиннее рабочий день...
Фитнес-тренеры сходили в Атамекен - нате поработайте чуток...
Постановления, основанные на оре, а не на логике!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1069
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:06
#6
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Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе. Если уже бани открыли...

Цитата:
yudjin:
Кто на неделе повозмущался посильнее


Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии).

[Исправлено: Тот самый, 05.12.2020 - 22:06]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:12
#7
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Цитата-/Постановления, основанные на оре, а не на логике!/




Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)



Цитата-/Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии)./



А что друзья Архимеда одни возмущаются?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2014
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:38
#8
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Цитата:
Тот самый:
Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе.

Сегодня с внуком ехал мимо, а он мне говорит:"А что там горка работает?Вроде запретили?". Проезжали мимо ГАИ. Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1069
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:04
#9
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Цитата:
abaika95: А что друзья Архимеда одни возмущаются?


Не одни. Но, похоже, их слышат.

Как по мне, если есть улучшения, то для начала стоит школы запустить в нормальном режиме, чтобы не угробить и без того несильное в последние годы образование. И активности на открытом воздухе - риск заражения минимальный, а иммунитет улучшает и даёт людям возможность отвлечься.

Цитата:
Козлов я:
Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.


Скорее всего катаются со стены вниз ))) Каток для секции конькобежцев открывают на пару часов. А коммерческого проката нет :-(

Кстати, недалеко от Вас, за большим сине-белым магазином поставили хорошую горку, сегодня заливали дорожки. Сказали, будет готова в понедельник.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:17
#10
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Цитата:
abaika95:
Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)

Так это и есть демократия - ор народа)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:27
#11
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Цитата-/Не одни. Но, похоже, их слышат./



Ну буду знать,теперь кто возмущается а ему делают поблажки друг Архимеда



Падерин и Ведлер вы че там?? Дружки-пирожки офигели свои связи использовать???




Цитата-/Так это и есть демократия - ор народа/



Ор это выражение народа, майдан это оно? А в Канаде сейчас возмущаются против карантина это оно?



А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:37
#12
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Цитата:
abaika95:
А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)

Конечно демократия. Просто не забывайте, кто следом выйдет и в каком количестве :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:39
#13
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Цитата:
abaika95:

Чисто своим мнением вы никого никуда вывести не сможете. Значит мнение должно совпадать. Власть на такое количество одинаковых мнений обязана будет отреагировать. Но раз до сих пор никто не вышел - значит либо мнение у большинства другое, либо кишка тонка :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 23:40]
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
417
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 06.12.20 - 19:08
#14
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Что характерно, все уже плюют на эти ограничения... Морозно - спад заболеваемости. Потеплеет - рост и новые "ограничения".
Пы,Сы, А для третьей волны купим третью маску.

[Исправлено: lelik1375, 06.12.2020 - 19:15]
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