Отправлено: - 22:38

Тот самый:

Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе.

Цитата:Сегодня с внуком ехал мимо, а он мне говорит:"А что там горка работает?Вроде запретили?". Проезжали мимо ГАИ. Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.