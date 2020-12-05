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Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40473
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 20:02
Действие карантинных мер продлено, но вводятся некоторые послабления в работе общепита, ТРЦ и пассажирского транспорта, разрешается работа спортивных объектов и бассейнов (с ограничениями), а также некоторых других видов бизнеса.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9875
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:02
//разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени с 00: 00 часов 14 декабря 2020 год//
в ночь с 13 на 14 и в дальнейшие ожидаются массовые гуляния народа ночью?
посмотрим.
в ночь с 13 на 14 и в дальнейшие ожидаются массовые гуляния народа ночью?
посмотрим.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 85
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:03
Я смотрю уже никто не комментируют очередной бред Нечитайло! Потому что уже нет слов чтобы это комментировать...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9875
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 20:15
Цитата:
в новом приказе ослабление карантина по отдельным пунктам.
собачники например смогут выгуливать собачек до 23.00,
а с 14 числа даже ночью,круглосуточно короче говоря.
как впрочем и все остальные людители ночной жизни.
любители аквапарков и термопарка снова вернутся
в свои любимые бассейны и сауны.
[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 20:20]
Охотник:
в новом приказе ослабление карантина по отдельным пунктам.
собачники например смогут выгуливать собачек до 23.00,
а с 14 числа даже ночью,круглосуточно короче говоря.
как впрочем и все остальные людители ночной жизни.
любители аквапарков и термопарка снова вернутся
в свои любимые бассейны и сауны.
[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 20:20]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1219
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 20:15
Цитата:
Вот если бы Охотник был бы главным сан.врачом области, то как бы вы поступили на его месте, какое постановление написали бы?
Охотник:
Я смотрю
Я смотрю
Вот если бы Охотник был бы главным сан.врачом области, то как бы вы поступили на его месте, какое постановление написали бы?
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7056
Re: Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в...
Отправлено: 05.12.20 - 21:26
Какая-то игра...на выживание.
То закрою, то открою...
А что собственно изменилось за неделю? Как были 80 с копейками случаев, так и осталось... В чем причина каких-то высосанных из пальца ослаблений?
Кто на неделе повозмущался посильнее, тем и пошли на поводу...
Автобусники устроили саботаж - нате на 2 часа длиннее рабочий день...
Фитнес-тренеры сходили в Атамекен - нате поработайте чуток...
Постановления, основанные на оре, а не на логике!
То закрою, то открою...
А что собственно изменилось за неделю? Как были 80 с копейками случаев, так и осталось... В чем причина каких-то высосанных из пальца ослаблений?
Кто на неделе повозмущался посильнее, тем и пошли на поводу...
Автобусники устроили саботаж - нате на 2 часа длиннее рабочий день...
Фитнес-тренеры сходили в Атамекен - нате поработайте чуток...
Постановления, основанные на оре, а не на логике!
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:06
Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе. Если уже бани открыли...
Цитата:
Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии).
[Исправлено: Тот самый, 05.12.2020 - 22:06]
Цитата:
yudjin:
Кто на неделе повозмущался посильнее
Кто на неделе повозмущался посильнее
Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии).
[Исправлено: Тот самый, 05.12.2020 - 22:06]
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:12
Цитата-/Постановления, основанные на оре, а не на логике!/
Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)
Цитата-/Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии)./
А что друзья Архимеда одни возмущаются?
Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)
Цитата-/Друзья Архимеда наверное с "аж 99000 квадратных метров! Это больше, чем в Астане" (или как он там говорил на открытии)./
А что друзья Архимеда одни возмущаются?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2014
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 22:38
Цитата:
Сегодня с внуком ехал мимо, а он мне говорит:"А что там горка работает?Вроде запретили?". Проезжали мимо ГАИ. Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.
Тот самый:
Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе.
Каток на ГАИ откроют или нет? Вроде ж на открытом воздухе.
Сегодня с внуком ехал мимо, а он мне говорит:"А что там горка работает?Вроде запретили?". Проезжали мимо ГАИ. Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:04
Цитата:
Не одни. Но, похоже, их слышат.
Как по мне, если есть улучшения, то для начала стоит школы запустить в нормальном режиме, чтобы не угробить и без того несильное в последние годы образование. И активности на открытом воздухе - риск заражения минимальный, а иммунитет улучшает и даёт людям возможность отвлечься.
Цитата:
Скорее всего катаются со стены вниз ))) Каток для секции конькобежцев открывают на пару часов. А коммерческого проката нет
Кстати, недалеко от Вас, за большим сине-белым магазином поставили хорошую горку, сегодня заливали дорожки. Сказали, будет готова в понедельник.
abaika95: А что друзья Архимеда одни возмущаются?
Не одни. Но, похоже, их слышат.
Как по мне, если есть улучшения, то для начала стоит школы запустить в нормальном режиме, чтобы не угробить и без того несильное в последние годы образование. И активности на открытом воздухе - риск заражения минимальный, а иммунитет улучшает и даёт людям возможность отвлечься.
Цитата:
Козлов я:
Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.
Катка нет, но горка вроде есть. Наверно, дети сами залили.
Скорее всего катаются со стены вниз ))) Каток для секции конькобежцев открывают на пару часов. А коммерческого проката нет
Кстати, недалеко от Вас, за большим сине-белым магазином поставили хорошую горку, сегодня заливали дорожки. Сказали, будет готова в понедельник.
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:17
Цитата:
Так это и есть демократия - ор народа)
abaika95:
Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)
Так и есть, кто больше орет тем и разрешают (наверно)
Так это и есть демократия - ор народа)
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:27
Цитата-/Не одни. Но, похоже, их слышат./
Ну буду знать,теперь кто возмущается а ему делают поблажки друг Архимеда
Падерин и Ведлер вы че там?? Дружки-пирожки офигели свои связи использовать???
Цитата-/Так это и есть демократия - ор народа/
Ор это выражение народа, майдан это оно? А в Канаде сейчас возмущаются против карантина это оно?
А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)
Ну буду знать,теперь кто возмущается а ему делают поблажки друг Архимеда
Падерин и Ведлер вы че там?? Дружки-пирожки офигели свои связи использовать???
Цитата-/Так это и есть демократия - ор народа/
Ор это выражение народа, майдан это оно? А в Канаде сейчас возмущаются против карантина это оно?
А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:37
Цитата:
Конечно демократия. Просто не забывайте, кто следом выйдет и в каком количестве
abaika95:
А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)
А если я лично, своим мнением, что "надо гнобить всех русскоязычных" (чисТо для примера) выведу при этом на улицу 100000 человек это демократия?)
Конечно демократия. Просто не забывайте, кто следом выйдет и в каком количестве
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 23:39
Цитата:
Чисто своим мнением вы никого никуда вывести не сможете. Значит мнение должно совпадать. Власть на такое количество одинаковых мнений обязана будет отреагировать. Но раз до сих пор никто не вышел - значит либо мнение у большинства другое, либо кишка тонка
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 23:40]
abaika95:
Чисто своим мнением вы никого никуда вывести не сможете. Значит мнение должно совпадать. Власть на такое количество одинаковых мнений обязана будет отреагировать. Но раз до сих пор никто не вышел - значит либо мнение у большинства другое, либо кишка тонка
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 23:40]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 417
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 06.12.20 - 19:08
Что характерно, все уже плюют на эти ограничения... Морозно - спад заболеваемости. Потеплеет - рост и новые "ограничения".
Пы,Сы, А для третьей волны купим третью маску.
[Исправлено: lelik1375, 06.12.2020 - 19:15]
Пы,Сы, А для третьей волны купим третью маску.
[Исправлено: lelik1375, 06.12.2020 - 19:15]
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