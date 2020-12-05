Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 5 декабря, подписал постановление № 58, которое вносит следующие изменения и дополнения в его же постановление № 54 от 5 ноября 2020 года.

Действие карантинных мер продлено до 14 декабря, но вводятся некоторые послабления в работе общепита, ТРЦ и пассажирского транспорта, разрешается работа спортивных объектов и бассейнов (с ограничениями), а также некоторых других видов бизнеса. Кроме того, санитарные посты будут работать только на границе региона с Россией.

В документе указано:

1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) введение карантина в городе Костанай, установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области»;

2) подпункт 2) пункта 2 исключить;

3) подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, департамента госдоходов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, телекоммуникаций и связи, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения

разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени с 00: 00 часов 14 декабря 2020 года»;

4) подпункт 12) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«12) разрешение работы аквапарков и термопарка (из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 19:00 часов (по предварительной записи), в выходные и праздничные дни – приостановить»;

5) подпункт 16) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«16) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок в будние дни с 06:00 часов до 23:00 часов, с приостановлением в выходные и праздничные дни, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа»;

6) подпункт 17) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) запрещение передвижения такси с 23:00 часов до 06:00 часов. Обязательное ношение масок водителям и пассажирам такси»;

7) подпункт 18) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в выходные и праздничные дни за исключением продуктовых магазинов и аптек расположенных в них.

Разрешение деятельности торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 21:00 часа; при этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в выходные и праздничные дни – приостановить»;

8) в подпункте 20) пункта 2 исключить слова «без работы бассейнов»;

9) подпункт 22-1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«22-1) разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с режимом работы с 9:00 до 20:00, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни»;

10) подпункт 23) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«23) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 21:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить»;

11) подпункт 25-1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«25-1) разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 30%, соблюдением усиленного санитарно–дезинфекционного режима»;

12) подпункт 28) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«28) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку»;

13) подпункт 31) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«31) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.)»;

14) подпункт 37) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв м зеркала воды на 1 человека, с 9:00 до 19:00 часов при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 57, в выходные и праздничные дни приостановить»;

15) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 14 декабря 2020 года».

Постановление вступает в силу с момента подписания.