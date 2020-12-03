Re: Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола...

Отправлено: - 17:25

Цитата-/Мы собрались, чтобы с помощью СМИ донести до власти мысль о том, что нельзя так давить на малый бизнес, за каждым ИП стоит по несколько человек работающих, которые завтра при таком подходе свои места потеряют. Они будут висеть на шее государства, с него требовать деньги, бунтовать, воровать... Поэтому нужно дать бизнесу возможность работать, оградить от таких проверок. Мы же не говорим, что они вообще не нужны, но должны быть в рамках закона и каких-то пределов по части размеров наказания./









Ну вот! Вот, можно же конструктивно подавать свою позицию! Без нытья,хныканья,истерик,манипуляций,вранья и записывания видосиков с оправданиями что я мол кушал а меня тут злодеи негодяи схватили за руки над тарелкой!







СЭС почему не оглашает такие дела и не ведёт работу с людьми!? Почему все через......СМИ? За штрафами гонитесь? Смотрите не перегоните









Цитата-/Предприниматели говорили, что из собравшихся почти все прошли через столкновения с мониторинговыми группами, заявляли, что те не гнушаются провокациями и «подставами»./







Ну не факт это ещё доказать надо,в роликах "СтопХам" владельцы машин тоже утверждают что их провоцируют и подставляют на правонарушение, хотя все чистому по белому видно)





Разбираться надо