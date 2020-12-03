Сегодня, 3 декабря, предприниматели собрались около магазина «Бакалея» на улице Темирбаева. Пришло больше двадцати человек, поэтому несмотря на мороз общаться пришлось на улице. Тема — штрафы за нарушения карантина, которые непомерны и налагаются незаконно.

Магазин «Бакалея» был выбран для сбора неслучайно. Именно здесь недавно имели место очень показательные, по мнению предпринимателей, действия мониторинговой группы.

- Дело было вечером, примерно в 9 часов 30 минут. Продавцы после рабочего дня делают уборку, посетителей нет, подсветка на входе уже не горит, но дверь открыта. Входят члены мониторинговой группы, все снимают, настаивают, что магазин работает в неположенное время, - рассказал о ситуации юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ, к которому обратился хозяин торговой точки. - Идем на следующий день в управление санэпиднадзора, объясняем сотруднику, что на момент визита мониторинговой группы торговля не велась, покупателей не было, кассовый аппарат не работал... то есть магазин нельзя было считать работающим... Говорят, разберемся. Однако до сего дня административное производство не прекращено. Полагаем, что будет наложен штраф. А если владельцу придется выплачивать 600 тысяч тенге во время пандемии, когда людям зарплату платить не с чего, то этого магазина, этого бизнеса скоро просто не будет. Мы собрались, чтобы с помощью СМИ донести до власти мысль о том, что нельзя так давить на малый бизнес, за каждым ИП стоит по несколько человек работающих, которые завтра при таком подходе свои места потеряют. Они будут висеть на шее государства, с него требовать деньги, бунтовать, воровать... Поэтому нужно дать бизнесу возможность работать, оградить от таких проверок. Мы же не говорим, что они вообще не нужны, но должны быть в рамках закона и каких-то пределов по части размеров наказания.

Предприниматели говорили, что из собравшихся почти все прошли через столкновения с мониторинговыми группами, заявляли, что те не гнушаются провокациями и «подставами». Говорили и о том, что ответственность, даже если она наступает, должна быть соразмерной. Штраф в 300-600 тыс тенге разорителен для небольших ИП, а проверяющие всегда стараются выписать штраф не на физическое лицо, допустим, на продавца, а именно на юридическое лицо, чтобы сумма была больше.

- Понятно, конечно. Это же и проще. За продавцом еще побегать надо, а предприниматель — вот он, как на ладони, со своей регистрацией, - сказала индивидуальный предприниматель Виктория ЗАБИРОВА.

- НПП «Атамекен» предлагает внести изменения в Административный кодекс, чтобы дифференцировать наказания, - отметил Байбазаров, - сейчас ведь даже предупреждений для вас нет, сразу штрафы налагают.

Решили обращаться в палату предпринимателей. Просить у юристов палаты помощи в текущих судебных разбирательствах и в обжаловании ранее принятых решений и постановлений. А также настаивать на внесении изменений в законодательство: если суд признает незаконным привлечение предпринимателя к ответственности, то сумма административного взыскания хотя бы частично должна быть выплачена ему — за счет бюджета, за счет того чиновника или сотрудника, кто незаконно проверил и наложил штраф.

Продолжение темы — в ближайшем номере «НГ».

Фото Ксении РЕБИК