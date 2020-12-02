Re: Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект...

Отправлено: - 13:35

Может тогда отменим все социальные программы??? Уберем все социально-незащищенные слои населения.

Ну раз, за основу взят минимальный прожиточный показатель 32648 тенге, тогда всем одинаковый прожиточный минимум.

Может я ошибаюсь??? Но мне кажется, что как раз разные социальные программы направлены на людей, для людей, которым необходима поддержка государства в трудные жизненные моменты. Или у нас государство само по себе, а люди сами по себе.

По поправкам к закону: я бы хотела увидеть мастер-класс, как жить на минимальный прожиточный показатель и платить ипотеку.