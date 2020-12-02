Согласно поправкам, жильё планируют распределять среди граждан из единой базы очередников с учётом уровня дохода по лестнице доступности жилья, передает Informburo.kz.

Что случилось. На сайте "Открытые НПА" опубликовали концепцию проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики".

Контекст. Согласно поправкам, предлагается предоставлять жильё не по категориям граждан, а в зависимости от фактических доходов:

гражданам с доходом до одного прожиточного минимума (32,7 тысячи тенге) на каждого члена семьи предлагают выдавать арендное жильё;

гражданам с доходами до двух прожиточных минимумов (65,3 тысячи тенге) на каждого члена семьи предлагают выдавать льготный кредит под 2% годовых (программы "2-10-20", "Бакытты отбасы");

гражданам с доходом до 3,1 прожиточных минимумов (101,3 тысячи тенге) на каждого члена семьи предлагают участвовать в новой программе "5-10-20";

гражданам с доходом свыше 3,1 прожиточных минимумов на каждого члена семьи предлагают участвовать в ипотечных программах банков второго уровня.

"Жилстройсбербанк" (который переименуют в "Отбасы банк") будет распределять жильё из единой республиканской электронной базы очередников с учётом уровня дохода по лестнице доступности жилья.

Как будет работать лестница доступности жилья. Арендное жильё из частного фонда будет предоставляться очередникам сроком до 5 лет с возможностью продления при подтверждении статуса, нуждающегося в жилье. За счёт бюджета планируется оплачивать ежемесячно до 80% от размера арендной платы очередников. Например, при арендной плате в 90 тысяч тенге в месяц государство будет оплачивать до 72 тысяч тенге, а очередник будет платить оставшиеся 18 тысяч тенге.

"Таким образом граждане, включённые в базу Центра обеспечения жильём и, к примеру, получившие арендное жильё из частного жилищного фонда, в зависимости от своего дохода (ниже 1 ПМ), в дальнейшем при увеличении своего дохода могут участвовать в лестнице доступности жилья (получить кредитное жильё). Данные очередники остаются в очереди", – сказано в законопроекте.

Но при получении арендного жилья, построенного не за счёт частника, а местными акиматами, очередник будет исключён из списка единой республиканской электронной базы очередников и базы ЦОЖ.

Что ещё предлагают изменить

Почему это важно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года:

создать единую национальную систему учёта очередников на арендное жильё;

создать единую национальную систему учёта очередников на получение льготных жилищных займов по программе "Бақытты отбасы".

Разработанные поправки предлагают обеспечивать граждан жильём по обновлённой программе "Нурлы жер" в зависимости от их возможностей и статуса. Новая модель должна также повысить прозрачность предоставления квартир.