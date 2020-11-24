Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть

Отправлено: - 05:22

Да,обуревавшая меня фантазия весьма ярко представила картины из цикла иллюзий:"а,что,разве так можно было?". Например,каким-то чудественным образом вываливается эта куча бабла со столов грузивших и в суматохе никто не замечает,что случайный прохожий подхватывает мешок и выходит с ним из дверей нацбанка,как с мешком картошки за спиной и бежит по оживлённым улицам.Убегающий разбрасывает пачки с миллионами на улице,дабы собирающие их люди создавали доганяющим его людям с оружием препятствия из толп зевак. И многие в этот момент ,подумали"а,что,так можно было?" Интересно,сколько сейчас людей получилась бы на то,чтобы воспользоваться таким эпизодом? Мне думается 90% людей сейчас в чем-то нуждаются и почти каждый "случайно" нашедший пачку с миллионом из "десяток" не стал бы звать полицию...может это показатель благосостояния в обществе?у некоторых это годовой доход,а вся куча "бабла" например составила бы несколько десятков моих трудоспособных жизней... Кому-то несколько пачек миллионов помогло бы осуществить их заветную мечту приобрести свое жилье,элементарную однокомнатную квартиру,которую государство не хочет обеспечить нуждающимся ,стоящим в очереди десятилетиями и вряд ли ее дождется. Кто-то нуждается в деньгах на лечение и вот,она эта возможность,что человек пойдет на преступление,чтобы спасти своего родного человека от смерти. Вспомнился также фильм про инкассаторов в Европе,где инкассатор путем махинаций завладел парой миллионов евро. По его плану его поймали и посадили на 4 года в европейскую тюрьму люкс класса читать свежие журналы и книжки в однокомнатную камеру на соцобеспечении,но эти недостающие пару лямов из 12-ти не нашли. Его коллеги недоумевали с вопросом:"а,что,так можно было?". Зарплата их была около 2-х тысяч евро. И сумма украденного составляла несколько жизней работы инкассатором.

Из последней новости про полтора миллиарда евро в долг на борьбу с вирусом... Если тут в куче было около 2-х миллионов евро,то сколько же это полтора миллиарда? Может и объема того коридора не хватит с прилегающими территориями?и если эта куча-это недельный оборот бабла в природе области,то сколько лет и кто будет возвращать эти милиарды евро? А ведь ещё надо жить на что-то...и зачем занимать милиарды,если в Казахстане вся таблица Менделеева и куча ресурсов...? Тут все в порядке?