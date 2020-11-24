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Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40390
Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 13:29
Добрый день! Однажды скопилось у меня купюр ветхих 200 и 500 с изображением руки на целых 2 300 тенге. По случаю проходил мимо Нацбанка в Костанае и решил обменять ветхие на новые купюры.
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K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 787
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 13:29
С банками понятно, там деньги все посчитаны, да и люди привыкшие относятся, как к обычной работе. Хотя, судя по новостям, иногда соблазн у них все же берет верх над разумом. Мне больше интересно, как проходят изъятия неучтенных "непосильно нажитых" миллионов/миллиардов у каких-нибудь губеров или полковников и т.п.? Неужели никто в такие моменты "нечаянно" не прихватит пачку-другую денег?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4264
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 14:30
Помню, таксовал я в одно время, так клиента подвозил в Сбербанк и пришлось задержаться в ожидании заказа по индрайверу. Вдруг откуда не возьмись приехала инкассаторская машина и остановилась прямо передо мной, а место было прямо у заднего прохода в банк. Двое гарных хлопцев стали таскать мешки денег прямо перед моим носом. Возможно кто-то продумает как протянуть руки до халявный денег достаточно снайпера из соседней многоэтажки и какого-либо авто с бандитами в салоне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5824
Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 14:31
Цитата-/Мне больше интересно, как проходят изъятия неучтенных "непосильно нажитых" миллионов/миллиардов у каких-нибудь губеров или полковников и т.п.? Неужели никто в такие моменты "нечаянно" не прихватит пачку-другую денег?/
Опись проходит и все купюры маркуируються,возьми пачку другую и сумма не будет биться с той что Губер на суде скажет)
Опись проходит и все купюры маркуируються,возьми пачку другую и сумма не будет биться с той что Губер на суде скажет)
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 17:19
Банк отправил вопрос проверить эти данные...т
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 19:01
Наверное созерцание "бабла" пробудило в denfostrЕ не задействованные ранее таланты: очень красочно описано сие хожение в банк и обуревавшие его чувства! И грамотности прибавилось!
Прогрессируете, denfostr!
Прогрессируете, denfostr!
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 19:18
Кстати, вспомнился случай, произошедший в советское время, рассказанный очевидцем
На территории нашего мясокомбината в укромном местечке была найдена крупная сумма денежек, банкноты были уже изрядно подпорчены. Человек, нашедший сие богатство, оказался порядочным и вызвал милицию. Всё было описано, зарегистрировано и сдано в госбанк.
Через некоторое время очевидец узнаёт, что муж его сотрудницы, милиционер, задержан при попытке обменять в банке банкноты, точно так же подпорченные (а может, и по номерам из той же серии), как и мясокомбинатовские!
Вот не устоял мужик!Слаб оказался не только на халяву, но и на мозги: попёр менять эти денежки в единственный имеющийся банк, да и время не достаточно выждав.Банковские тут же сообщили в органы!
Жена, после огласки,мгновенно уволилась, дальнейшая судьба мужа не известна
На территории нашего мясокомбината в укромном местечке была найдена крупная сумма денежек, банкноты были уже изрядно подпорчены. Человек, нашедший сие богатство, оказался порядочным и вызвал милицию. Всё было описано, зарегистрировано и сдано в госбанк.
Через некоторое время очевидец узнаёт, что муж его сотрудницы, милиционер, задержан при попытке обменять в банке банкноты, точно так же подпорченные (а может, и по номерам из той же серии), как и мясокомбинатовские!
Вот не устоял мужик!Слаб оказался не только на халяву, но и на мозги: попёр менять эти денежки в единственный имеющийся банк, да и время не достаточно выждав.Банковские тут же сообщили в органы!
Жена, после огласки,мгновенно уволилась, дальнейшая судьба мужа не известна
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 25.11.20 - 05:22
Да,обуревавшая меня фантазия весьма ярко представила картины из цикла иллюзий:"а,что,разве так можно было?". Например,каким-то чудественным образом вываливается эта куча бабла со столов грузивших и в суматохе никто не замечает,что случайный прохожий подхватывает мешок и выходит с ним из дверей нацбанка,как с мешком картошки за спиной и бежит по оживлённым улицам.Убегающий разбрасывает пачки с миллионами на улице,дабы собирающие их люди создавали доганяющим его людям с оружием препятствия из толп зевак. И многие в этот момент ,подумали"а,что,так можно было?" Интересно,сколько сейчас людей получилась бы на то,чтобы воспользоваться таким эпизодом? Мне думается 90% людей сейчас в чем-то нуждаются и почти каждый "случайно" нашедший пачку с миллионом из "десяток" не стал бы звать полицию...может это показатель благосостояния в обществе?у некоторых это годовой доход,а вся куча "бабла" например составила бы несколько десятков моих трудоспособных жизней... Кому-то несколько пачек миллионов помогло бы осуществить их заветную мечту приобрести свое жилье,элементарную однокомнатную квартиру,которую государство не хочет обеспечить нуждающимся ,стоящим в очереди десятилетиями и вряд ли ее дождется. Кто-то нуждается в деньгах на лечение и вот,она эта возможность,что человек пойдет на преступление,чтобы спасти своего родного человека от смерти. Вспомнился также фильм про инкассаторов в Европе,где инкассатор путем махинаций завладел парой миллионов евро. По его плану его поймали и посадили на 4 года в европейскую тюрьму люкс класса читать свежие журналы и книжки в однокомнатную камеру на соцобеспечении,но эти недостающие пару лямов из 12-ти не нашли. Его коллеги недоумевали с вопросом:"а,что,так можно было?". Зарплата их была около 2-х тысяч евро. И сумма украденного составляла несколько жизней работы инкассатором.
Из последней новости про полтора миллиарда евро в долг на борьбу с вирусом... Если тут в куче было около 2-х миллионов евро,то сколько же это полтора миллиарда? Может и объема того коридора не хватит с прилегающими территориями?и если эта куча-это недельный оборот бабла в природе области,то сколько лет и кто будет возвращать эти милиарды евро? А ведь ещё надо жить на что-то...и зачем занимать милиарды,если в Казахстане вся таблица Менделеева и куча ресурсов...? Тут все в порядке?
Из последней новости про полтора миллиарда евро в долг на борьбу с вирусом... Если тут в куче было около 2-х миллионов евро,то сколько же это полтора миллиарда? Может и объема того коридора не хватит с прилегающими территориями?и если эта куча-это недельный оборот бабла в природе области,то сколько лет и кто будет возвращать эти милиарды евро? А ведь ещё надо жить на что-то...и зачем занимать милиарды,если в Казахстане вся таблица Менделеева и куча ресурсов...? Тут все в порядке?
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 25.11.20 - 05:54
Выходя из здания нацбанка,я не увидел баночки с антисептиком,чтобы обработать руки. Вот,на деньгах,как известно живут миллиарды из патогенной флоры и фауны,а антисептика нет? Или я не заметил антисептика ,был в лёгком смятении,что все было как во сне и лёгком шоке от увиденного? А может в нацбанке все стерильно и деньги выходят со станка чистыми?хорошо,что у охранников были на подбородке маски для органов дыхания... А если бы вирус был действительно таким коварным и смертельным,а тут такие кучи бабла?!напрашивается вопрос к культуре поведения персонала нацбанка в столь суровое эпидемиологическое время. Если они окажутся больными и чихнут на пачки денег один раз,вы представляете масштабы поражения ,если эти купюры попадут в руки людей? Это в храме денег такая не серъезная ситуация к эпидемии,то сколько милиардов не бери в долг,чихать на эту борьбу хотели,главное, освоить бабло. Может это и поверхностный взгляд случайного прохожего,но я не увидел,что кто-то обрабатывает руки после контакта с моими вещами,удостоверением,например. Также не настаивали ,чтобы я при входе обработал антисептиком руки. И тем более ветхие купюры ничем не обрабатывались при мне! Я думаю,при смертельной эпидемии вируса , это заведение впадет в тяжёлое пандемическое состояние.. ну,а за этим потянет и финансовую составляющую области...ну,скажите мне,как так можно халатно относится в госучреждении к санитарии при пандемии? Я думаю,тут выход,исключить контакт к кэшу . Видимо ,этого и добиваются мировое правительство,чтобы контролировать население? А ещё в Ухани предполагают источник вируса летучих мышей... ,А почему не бумажные деньги? Они-то как раз идеальный носитель и передатчик любых болезней. Посеръезней бы,что ли к этому относились что ли? А с наружи такое монументальное ,да и внутри все под мрамор холодное здание,а отношение к пандемии не совсем серъезное.
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 25.11.20 - 06:10
И почему же "ранее скрытые таланты по красочности?" Красочность и таланты не затихали) да,в качестве компенсации от увиденного я бы хотел от заведения банка получить фото с камер наблюдения ,где я нахожусь рядом с кучей бабла) потом ,когда пойду просить кредит,буду показывать это фото)
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