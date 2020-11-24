Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть

Отправлено: - 13:29

С банками понятно, там деньги все посчитаны, да и люди привыкшие относятся, как к обычной работе. Хотя, судя по новостям, иногда соблазн у них все же берет верх над разумом. Мне больше интересно, как проходят изъятия неучтенных "непосильно нажитых" миллионов/миллиардов у каких-нибудь губеров или полковников и т.п.? Неужели никто в такие моменты "нечаянно" не прихватит пачку-другую денег?