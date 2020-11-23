Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...

Отправлено: - 19:28

Украли у налогоплательщиков, конфискации нет, теперь налогоплательщики еще будут оплачивать затраты по их содержанию в тюрьме??? А налогоплательщиков спросили, согласны ли они? Что это за система такая?