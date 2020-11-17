«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ. Читать новость
По ответам врача: Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными! Вот эта часть: "...Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо." Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности.
Вот то то и оно! И что ж теперь в каждый сезон обострения ОРЗ, ОРВИ и гриппа такое адское бомбалейло устраивать?! Все эти инфекции не вчера к нам пожаловали. И завтра не исчезнут. Так может нам вообще пожизненно переити на военно-лагерный режим? Под дудочку шарлатанов из ВОЗ.
Какие? А попробуйте из города выехать, без "бумажки", вам скажут кто вы без неё. Или поработать в "выходной", который для многих горожан самый кормовой день в неделе. На остальные причуды уже и внимания не обращаем, настолько свыклись.
Кстати, вчера МВК заседала. С 21 ноября начинают к нормальной жизни людей возвращать. Рабочий день без ограничений, и т.п. Но это только там, где умеют ОРЗ и ОРВИ от ковидлы отличать) А мы в блокадниках посидим.
Кто-то со мной спорил, когда я говорил, что придут времена, когда мы будем неизмеримо счатливы высочайшему дозволению работать. Настали эти времена. Погано, что всё чаще это оценивается фразой "И правильно делают!" Дальше то что?!
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