Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач Костанайской областной больницы Юрий МОИСЕЕВ.

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- Сейчас мы готовы к нападению коронавируса, - отметил он. - В отличие от ситуации, которая была летом, на сегодня в нашем распоряжении имеется новая, современная, напичканная различной техникой и оборудованием, специальными средствами коммуникации, структурными подразделениями модульная инфекционная больница. Летом мы вынуждены были в срочном порядке искать грузчиков, чтобы они таскали эти тяжеленные баллоны. Сейчас в новой больнице у нас централизованная подача кислорода.

Пациенты в новом инфекционном стационаре областной больницы находятся в палатах на двух человек. В стационаре есть система очистки воздуха. Главный врач признал, что в первые две недели были технические проблемы, ведь здание было запущено в эксплуатацию одновременно с нарастающей нагрузкой на его работу.

- В сутки мы госпитализировали до 20 пациентов! - пояснил Моисеев. - Сейчас ситуация немного выровнялась - количество выписываемых и поступающих пациентов примерно одинаковое. У нас работают все структурные подразделения, диагностический блок, приемный блок, отделение реанимации на 20 коек. Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо.

130 коек в отделении сейчас заняты, 70 свободны. В реанимации находятся 17 пациентов.

- Процесс лечения в реанимации может занимать 7-8 или даже 10 дней до стабилизации, - прокомментировал главный врач. - Когда пациента стабилизировали - то есть, к нему вернулись жизненно-важные функции, он переводится обратно в отделение.

Как отметил Моисеев, летом персонал набирать приходилось быстро, стихийно.

- Люди жаловались и говорили, что не хватает внимания - к пациентам врачи не подходят, - напомнил он. - Сейчас у нас есть уникальная возможность провести отбор персонала через собеседование. Вчера у нас было около 10 желающих работать среди среднего персонала, медсестрами. Были врачи, которые хотели работать в стационаре. Пока что мы набрали необходимый штат для обеспечения этих 130 пациентов. И, конечно, будем еще набирать. Я, как работодатель, несу полную ответственность за тот персонал, который набираю. Поэтому отбор будет довольно серьезный. Вчера, например, нескольким специалистам мы отказали. Нужно владеть знаниями в области медицины, которые ты получил по диплому, если у тебя лечебное дело. Они должны это все знать, рассказать, чем раньше занимались. Мы стремимся к тому, чтобы медпомощь оказывали специалисты высокого уровня.

Пациенты инфекционного стационара жаловались на холод и отсутствие пищеблока.

- По поводу холода - с каждой ситуацией разбираемся индивидуально, так как пациенты, в связи с заболеванием, могут субъективно ощущать температуру в помещении. Стараемся решать эту проблему, выравнивать температуру. Если кому-то 20 градусов недостаточно, переведем в ту палату, где 28, - сказал Моисеев. - К сожалению, в проекте стационара не были заложены пищеблок и прачечная. Но принцип аутсорсинга никто не отменял. В этой системе - наш пищеблок областной больницы. Он рассчитан на обслуживание 1 000 пациентов одновременно.

По словам главного врача, питание пациентам доставляют вовремя, но собрать их в столовой возможности нет. Если еда кому-то показалась холодной, ее можно разогреть в микроволновке.

- Есть ли сейчас проблемы с работой телефонов в приемной инфекционного стационара? Люди жаловались на то, что трудно дозвониться, - спросил корреспондент «НГ».

- Телефоны расставлены в ординаторской в «чистой» зоне, но большую часть времени врачи заняты работой с пациентами, - ответил Моисеев. - Мы решили эту проблему следующим образом - ежедневно с 3-х до 4 часов в административном корпусе модульной больницы будет проводиться встреча с врачом. Он полностью расскажет родственникам о состоянии пациента. Если люди обратятся в другое время - есть заместитель главного врача по инфекционным болезням, он даст всю информацию. Я также могу ответить на все вопросы.