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≡ Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал главный санитарный врач области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40347
Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал главный санитарный врач области
Отправлено: 17.11.20 - 14:38
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Новые ограничения Владимир Нечитайло объяснил темпом прироста заболеваемости, который составляет 1,3%. А заместитель начальника управления МПС Виталий Цой сообщил, что ночная работа такси теперь не ограничена, а полностью запрещена.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
70
Re: Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал...
Отправлено: 17.11.20 - 14:38
#1
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7043
Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал главный санитарный врач области
Отправлено: 17.11.20 - 14:42
#2
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Кто-нибудь знает телефон оперативного штаба или лично Нечитайло? Есть вопрос.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
934
Re: Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал...
Отправлено: 17.11.20 - 15:13
#3
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Цитата:
и печатью предприятия

Кто-нибудь, сообщите уже г-ну Нечитайло, что ещё с 2018-го года у субъектов частного предпринимательства есть выбор - использовать или не использовать печать в своей деятельности. Т.е. её может просто не быть.
Более того, Предпринимательский кодекс прямо запрещает госорганам и финорганизациям требовать наличие печати в документах субъектов чп!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
70
Re: Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал...
Отправлено: 17.11.20 - 15:48
#4
Комментарий удален модератором.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1035
Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал главный санитарный врач области
Отправлено: 17.11.20 - 15:59
#5
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Цитата:
yudjin:
Кто-нибудь знает телефон оперативного штаба или лично Нечитайло? Есть вопрос.


Есть сообщение от 4 мая с номером 575-774 и 575-701. А модератор той группы ещё давала вот такие номера: 52-64-36, 52-64-38, 52-60-01. Можно там и спросить, если эти нерабочие.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1754
Новые ограничения в Костанае и Рудном прокомментировал главный санитарный врач области
Отправлено: 18.11.20 - 08:04
#6
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Прежде чем обвинять сограждан во всех тяжких, почитали хотя бы периодику стран, где ещё занимаются исследованиями проблем, где есть ученые и врачи (работающие, а не просто незаслуженно заслуженные).
Так вот, там установили

Почитайте, и можете использовать для очередных мантр.
Если кратко, то там установили, что на территории Урала и Сибири вирус мутировал, он стал менее смертельным, но более заразным. Отсюда такой стремительный рост.Кроме того отмечают зарегистрирована другая мутация, более опасная, устойчивая к некоторым формам веществ, используемых для лечения Ковида, и даже антителам.

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.11.2020 - 09:04]
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