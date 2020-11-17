Отправлено: - 08:04

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.11.2020 - 09:04]

Прежде чем обвинять сограждан во всех тяжких, почитали хотя бы периодику стран, где ещё занимаются исследованиями проблем, где есть ученые и врачи (работающие, а не просто незаслуженно заслуженные).Так вот, там установилиПочитайте, и можете использовать для очередных мантр.Если кратко, то там установили, что на территории Урала и Сибири вирус мутировал, он стал менее смертельным, но более заразным. Отсюда такой стремительный рост.Кроме того отмечают зарегистрирована другая мутация, более опасная, устойчивая к некоторым формам веществ, используемых для лечения Ковида, и даже антителам.