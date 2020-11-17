Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО прокомментировал ограничения на въезд в Костанай и Рудный, а также на выезд из этих городов. Новые ограничения он объяснил темпом прироста заболеваемости, который составляет 1,3%. И вновь отметил, что рост заболеваемости вызван несоблюдением гражданами предписаний оперативного штаба.

- Передвижение между городами и районами, за исключением Костаная и Рудного, разрешено, - напомнил Нечитайло. - Через санитарные блок-посты могут беспрепятственно проехать лица, которые предъявят путевые листы, наряды на работу, товарные накладные, командировочное удостоверение или справку из медучреждения. Если вы работник предприятия, то у вас должна быть справка с места работы в свободной форме, заверенная подписью и печатью предприятия. Под запрет подпадает междугородний общественный транспорт.

Ограничения начали действовать с 17 ноября, при стабилизации будут введены послабления.

- Если вас пригласили в Костанай или Рудный на лечение, или вы следуете транзитом, или перевозите грузы, то при предъявлении соответствующих документов вас без проблем пропустят через санитарные блок-посты, - пояснил заместитель начальника управления МПС Виталий ЦОЙ. - Также отмечу, что мы прописали полный запрет на передвижение такси в Костанае и Рудном с 22.00 до 6.00. Раньше была формулировка «ограничить», мы её уточнили, чтобы не было трактования со стороны таксистов. Что касается общественного транспорта, хочу заверить, что автобусы, которые соединяют Костанай с Тобылом, Заречным, Дружбой и садовыми обществами, продолжат работу в прежнем режиме.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нескольких областях, в том числе в Костанайской, выявлены факты сокрытия новых случаев коронавируса. Нечитайло отказался комментировать «НГ» это заявление. Только сказал, что сейчас ведётся проверка, о результатах которой сообщат позже.