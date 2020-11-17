Отправлено: - 15:13

и печатью предприятия

Цитата:Кто-нибудь, сообщите уже г-ну Нечитайло, что ещё с 2018-го года у субъектов частного предпринимательства есть выбор - использовать или не использовать печать в своей деятельности. Т.е. её может просто не быть.Более того, Предпринимательский кодекс прямо запрещает госорганам и финорганизациям требовать наличие печати в документах субъектов чп!