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≡ "Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на выезде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40331
"Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на выезде
Отправлено: 14.11.20 - 21:28
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Игры прошли 12 и 13 ноября в Усть-Каменогорске. В обоих встречах "Торпедо" отправил в ворота рудненской команды по 5 шайб. "Горняк" же противнику - две и одну.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20413
Re: "Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на...
Отправлено: 14.11.20 - 21:28
#1
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А на каком месте Горняк?... :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20413
"Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на выезде
Отправлено: 15.11.20 - 13:59
#2
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Понял, на 10-м. На латинице,
сразу и не прочтёш... ;-)
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1438
Re: "Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на...
Отправлено: 15.11.20 - 14:18
#3
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смотрел матч, похоронили хорошую команду, игра не о чем, атаки нет (нападающих вообще невидно), защита ноль. Так дворовые пацаны на корт вышли шайбу погонять.
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