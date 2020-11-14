"Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на выезде
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Игры прошли 12 и 13 ноября в Усть-Каменогорске. В обоих встречах "Торпедо" отправил в ворота рудненской команды по 5 шайб. "Горняк" же противнику - две и одну.
Фото ХК "Торпедо"
Первый матч регулярного чемпионата Казахстана, прошедший 12 ноября, завершился поражением рудничан со счетом 5:2, сообщает пресс-служба "Горняка". Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. Во втором игровом отрезке «горожане» ещё трижды огорчили соперника — отличились Никита Сироткин, Кирилл Савицкий и Александр Мерескин. Рудничане ответили голом Алексея Коптяева, распечатав ворота вратаря ХК «Торпедо» Андрея Шутова играя в меньшинстве. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажигают красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. Спустя 28 секунд «черно-белые» забрасывают вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Владиславу Власову.
ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Горняк» (Рудный) — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
1:0 — Левицкий (Мерескин, Сироткин) — 14:45
1:1 — Коптяев (Кумов) — 26:34 ГМ
2:1 — Сироткин (Левицкий, Угольников) — 27:16
3:1 — Савицкий (Шин, Кучин) — 29:11 ГБ
4:1 — Мерескин (Тымченко) — 37:01
5:1 — Шин (Кучин, Савицкий) — 48:01
5:2 — Власов (Бархаткин, Ахметвалиев) — 48:29
Вратари: Шутов — Акулинин
Броски в створ: 32 — 22
Штраф: 8 — 6
Во втором матче выездной серии усть-каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Александр Архипов, а затем преимущество хозяев укрепил Иван Кучин. Спустя чуть больше чем через минуту, «Горняк» усилиями Степана Штефана сократил разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Александр Шин, тем самым оформив дубль, и Стас Петросян. Встреча завершилась со счётом 5:1.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
1:0 – Архипов (Тымченко, Гурин) – 01:57
2:0 – Кучин (Савицкий, Юксеев) – 09:43
2:1 – Штефан (Муравьёв, Сошников) – 10:57
3:1 – Шин (Савицкий, Юксеев) – 22:53
4:1 – Петросян (Меньщиков) – 27:16
5:1 – Шин (Юксеев, Виноградов) – 35:40
Вратари: Шутов – Акулинин
Броски в створ: 20 – 22
Штраф: 6 – 6
Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|12
|10
|2
|0
|0
|0
|0
|52–18
|34
|2
|Nomad
|11
|7
|2
|0
|0
|0
|2
|42–20
|25
|3
|Temirtaý
|10
|7
|1
|0
|0
|1
|1
|34–22
|24
|4
|Almaty
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|6
|31–36
|17
|5
|Saryarqa
|9
|4
|0
|2
|0
|1
|2
|25–15
|17
|6
|Qulager
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|31–25
|16
|7
|Arlan
|11
|3
|1
|2
|0
|0
|5
|28–30
|15
|8
|Ertis
|12
|4
|1
|0
|1
|0
|6
|23–31
|15
|9
|Beibarys
|11
|3
|0
|0
|1
|2
|5
|28–37
|12
|10
|Gornák
|10
|3
|0
|1
|0
|1
|5
|24–35
|12
|11
|Altai Torpedo
|12
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|23–42
|12
|12
|Snejnie Barsy
|11
|3
|0
|0
|0
|0
|8
|25–34
|9
|13
|Aqtóbe
|11
|1
|0
|2
|0
|1
|7
|17–38
|8
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