Игры прошли 12 и 13 ноября в Усть-Каменогорске. В обоих встречах "Торпедо" отправил в ворота рудненской команды по 5 шайб. "Горняк" же противнику - две и одну.

Фото ХК "Торпедо"

Первый матч регулярного чемпионата Казахстана, прошедший 12 ноября, завершился поражением рудничан со счетом 5:2, сообщает пресс-служба "Горняка". Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. Во втором игровом отрезке «горожане» ещё трижды огорчили соперника — отличились Никита Сироткин, Кирилл Савицкий и Александр Мерескин. Рудничане ответили голом Алексея Коптяева, распечатав ворота вратаря ХК «Торпедо» Андрея Шутова играя в меньшинстве. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажигают красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. Спустя 28 секунд «черно-белые» забрасывают вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Владиславу Власову.

ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Горняк» (Рудный) — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)



1:0 — Левицкий (Мерескин, Сироткин) — 14:45

1:1 — Коптяев (Кумов) — 26:34 ГМ

2:1 — Сироткин (Левицкий, Угольников) — 27:16

3:1 — Савицкий (Шин, Кучин) — 29:11 ГБ

4:1 — Мерескин (Тымченко) — 37:01

5:1 — Шин (Кучин, Савицкий) — 48:01

5:2 — Власов (Бархаткин, Ахметвалиев) — 48:29



Вратари: Шутов — Акулинин

Броски в створ: 32 — 22

Штраф: 8 — 6

Во втором матче выездной серии усть-каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Александр Архипов, а затем преимущество хозяев укрепил Иван Кучин. Спустя чуть больше чем через минуту, «Горняк» усилиями Степана Штефана сократил разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Александр Шин, тем самым оформив дубль, и Стас Петросян. Встреча завершилась со счётом 5:1.



«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)



1:0 – Архипов (Тымченко, Гурин) – 01:57

2:0 – Кучин (Савицкий, Юксеев) – 09:43

2:1 – Штефан (Муравьёв, Сошников) – 10:57

3:1 – Шин (Савицкий, Юксеев) – 22:53

4:1 – Петросян (Меньщиков) – 27:16

5:1 – Шин (Юксеев, Виноградов) – 35:40



Вратари: Шутов – Акулинин

Броски в створ: 20 – 22

Штраф: 6 – 6

Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.

Турнирная таблица

№ Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О 1 Torpedo 12 10 2 0 0 0 0 52–18 34 2 Nomad 11 7 2 0 0 0 2 42–20 25 3 Temirtaý 10 7 1 0 0 1 1 34–22 24 4 Almaty 13 5 0 0 2 0 6 31–36 17 5 Saryarqa 9 4 0 2 0 1 2 25–15 17 6 Qulager 11 5 0 0 1 0 5 31–25 16 7 Arlan 11 3 1 2 0 0 5 28–30 15 8 Ertis 12 4 1 0 1 0 6 23–31 15 9 Beibarys 11 3 0 0 1 2 5 28–37 12 10 Gornák 10 3 0 1 0 1 5 24–35 12 11 Altai Torpedo 12 3 0 0 2 1 6 23–42 12 12 Snejnie Barsy 11 3 0 0 0 0 8 25–34 9 13 Aqtóbe 11 1 0 2 0 1 7 17–38 8



