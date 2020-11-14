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"Горняк" проиграл два матча "Торпедо" на выезде

vk.com/hc_gornyak_kz

14 ноября 2020, 18:30 |  Спорт

 Игры прошли 12 и 13 ноября в Усть-Каменогорске. В обоих встречах "Торпедо" отправил в ворота рудненской команды по 5 шайб. "Горняк" же противнику - две и одну.

Фото ХК "Торпедо"

Первый матч регулярного чемпионата Казахстана, прошедший 12 ноября, завершился поражением рудничан со счетом 5:2, сообщает пресс-служба "Горняка". Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. Во втором игровом отрезке «горожане» ещё трижды огорчили соперника — отличились Никита Сироткин, Кирилл Савицкий и Александр Мерескин. Рудничане ответили голом Алексея Коптяева, распечатав ворота вратаря ХК «Торпедо» Андрея Шутова играя в меньшинстве. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажигают красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. Спустя 28 секунд «черно-белые» забрасывают вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Владиславу Власову. 

ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Горняк» (Рудный) — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 — Левицкий (Мерескин, Сироткин) — 14:45
1:1 — Коптяев (Кумов) — 26:34 ГМ
2:1 — Сироткин (Левицкий, Угольников) — 27:16
3:1 — Савицкий (Шин, Кучин) — 29:11 ГБ
4:1 — Мерескин (Тымченко) — 37:01
5:1 — Шин (Кучин, Савицкий) — 48:01
5:2 — Власов (Бархаткин, Ахметвалиев) — 48:29

Вратари: Шутов — Акулинин
Броски в створ: 32 — 22
Штраф: 8 — 6

Во втором матче выездной серии усть-каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Александр Архипов, а затем преимущество хозяев укрепил Иван Кучин. Спустя чуть больше чем через минуту, «Горняк» усилиями Степана Штефана сократил разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Александр Шин, тем самым оформив дубль, и Стас Петросян. Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

1:0 – Архипов (Тымченко, Гурин) – 01:57
2:0 – Кучин (Савицкий, Юксеев) – 09:43
2:1 – Штефан (Муравьёв, Сошников) – 10:57
3:1 – Шин (Савицкий, Юксеев) – 22:53
4:1 – Петросян (Меньщиков) – 27:16
5:1 – Шин (Юксеев, Виноградов) – 35:40

Вратари: Шутов – Акулинин
Броски в створ: 20 – 22
Штраф: 6 – 6

Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.

Турнирная таблица

Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О
1 Torpedo 12 10 2 0 0 0 0 52–18 34
2 Nomad 11 7 2 0 0 0 2 42–20 25
3 Temirtaý 10 7 1 0 0 1 1 34–22 24
4 Almaty 13 5 0 0 2 0 6 31–36 17
5 Saryarqa 9 4 0 2 0 1 2 25–15 17
6 Qulager 11 5 0 0 1 0 5 31–25 16
7 Arlan 11 3 1 2 0 0 5 28–30 15
8 Ertis 12 4 1 0 1 0 6 23–31 15
9 Beibarys 11 3 0 0 1 2 5 28–37 12
10 Gornák 10 3 0 1 0 1 5 24–35 12
11 Altai Torpedo 12 3 0 0 2 1 6 23–42 12
12 Snejnie Barsy 11 3 0 0 0 0 8 25–34 9
13 Aqtóbe 11 1 0 2 0 1 7 17–38 8