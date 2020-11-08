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≡ Байден назвал приоритеты своей политики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40288
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 10:58
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Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1157
Re: Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 10:58
#1
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Токаев, в Твиттере, уже поздравил Байдена с победой. А, Президент Словении поздравил Трампа.
Вроде, главы государств, поздравляют после официального обьявление результатов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 11:45
#2
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Цитата:
ACROS:

Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:28
#3
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Беспрецедентный случай получился. Вице-президент Первая женщина, да ещё и латино, за всю историю США.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8443
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:46
#4
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Цитата:
elektron:
Беспрецедентный случай получился

Трампушке подложил свинью Руди Джулиани, которого подставил Саке Барон Коен, он же Борат. В этот раз не Россию будут обвинять во вмешательство в выборы, а Казахстан :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:55
#5
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Цитата:
maxsaf:
Трампушке подложил свинью Руди Джулиани,

Да что там кто кому и чего подложил, не важно. Главное, что этот Клоун вездебрехущий
"ушёл". :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 13:05
#6
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Как прав был Задорнов, про американцев,
ну не может же человек в здравом уме за Трампа голосовать. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1931
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 14:23
#7
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Цитата:
elektron:
Главное, что этот Клоун вездебрехущий "ушёл".

Несмотря ни на что, а в его правление всего одно вторжение было... Для пиндосов это нонсенс.

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 14:34
#8
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Цитата:
Козлов я:

Ошибочка, Сирия в 2012-14-ом началась. Потом пошли беженцы. Тоже спасибо США.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1931
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 15:48
#9
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Цитата:
elektron:
Ошибочка

У Обамы список стран посмотрите. Там Сирия стоит.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20375
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 15:54
#10
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Цитата:
ACROS:
Токаев, в Твиттере, уже поздравил Байдена с победой.

Первым он, чтоли, поздравил?... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5712
Re: Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 16:01
#11
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Цитата-/Главное, что этот Клоун вездебрехущий"ушёл"./



Вам в Германии не все ли ровно кто президент в США?) Хотя о чем я? конечно в Германии не все ровно кто президент в США) извините...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 17:28
#12
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Цитата:
abaika95:
извините...

Принято, вам не понять.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1959
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 18:55
#13
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Цитата:
elektron:
Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.

Анекдот на эту тему :-)

Трамп накануне выборов президента США жалуется НАНу: — У меня проблемы, могу проиграть предстоящие выборы :(.
НАН (сочувственно): — У меня есть спец по выборам, зовут Балиева. Могу дать ее на время — проблем не будет. Короче, договорились они.
После выборов в США, НАН звонит Трампу и спрашивает: — Как дела?
Тот отвечает: — Во всех штатах с огромным перевесом победил какой-то Нур Отан!

[Исправлено: Нурбанчик, 08.11.2020 - 19:00]
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