Отправлено: - 18:55

elektron:

Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.

[Исправлено: Нурбанчик, 08.11.2020 - 19:00]

Цитата:Анекдот на эту темуТрамп накануне выборов президента США жалуется НАНу: — У меня проблемы, могу проиграть предстоящие выборы :(.НАН (сочувственно): — У меня есть спец по выборам, зовут Балиева. Могу дать ее на время — проблем не будет. Короче, договорились они.После выборов в США, НАН звонит Трампу и спрашивает: — Как дела?Тот отвечает: — Во всех штатах с огромным перевесом победил какой-то Нур Отан!