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Байден назвал приоритеты своей политики
Байден назвал приоритеты своей политики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40288
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 10:58
Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1157
Re: Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 10:58
Токаев, в Твиттере, уже поздравил Байдена с победой. А, Президент Словении поздравил Трампа.
Вроде, главы государств, поздравляют после официального обьявление результатов.
Вроде, главы государств, поздравляют после официального обьявление результатов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 11:45
Цитата:
Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.
ACROS:
Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:28
Беспрецедентный случай получился. Вице-президент Первая женщина, да ещё и латино, за всю историю США.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8443
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:46
Цитата:
Трампушке подложил свинью Руди Джулиани, которого подставил Саке Барон Коен, он же Борат. В этот раз не Россию будут обвинять во вмешательство в выборы, а Казахстан
elektron:
Беспрецедентный случай получился
Беспрецедентный случай получился
Трампушке подложил свинью Руди Джулиани, которого подставил Саке Барон Коен, он же Борат. В этот раз не Россию будут обвинять во вмешательство в выборы, а Казахстан
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 12:55
Цитата:
Да что там кто кому и чего подложил, не важно. Главное, что этот Клоун вездебрехущий
"ушёл".
maxsaf:
Трампушке подложил свинью Руди Джулиани,
Трампушке подложил свинью Руди Джулиани,
Да что там кто кому и чего подложил, не важно. Главное, что этот Клоун вездебрехущий
"ушёл".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 13:05
Как прав был Задорнов, про американцев,
ну не может же человек в здравом уме за Трампа голосовать.
ну не может же человек в здравом уме за Трампа голосовать.
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 14:23
Цитата:
Несмотря ни на что, а в его правление всего одно вторжение было... Для пиндосов это нонсенс.
elektron:
Главное, что этот Клоун вездебрехущий "ушёл".
Главное, что этот Клоун вездебрехущий "ушёл".
Несмотря ни на что, а в его правление всего одно вторжение было... Для пиндосов это нонсенс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 14:34
Цитата:
Ошибочка, Сирия в 2012-14-ом началась. Потом пошли беженцы. Тоже спасибо США.
Козлов я:
Ошибочка, Сирия в 2012-14-ом началась. Потом пошли беженцы. Тоже спасибо США.
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 15:48
Цитата:
У Обамы список стран посмотрите. Там Сирия стоит.
elektron:
Ошибочка
Ошибочка
У Обамы список стран посмотрите. Там Сирия стоит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20375
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 15:54
Цитата:
Первым он, чтоли, поздравил?...
ACROS:
Токаев, в Твиттере, уже поздравил Байдена с победой.
Токаев, в Твиттере, уже поздравил Байдена с победой.
Первым он, чтоли, поздравил?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5712
Re: Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 16:01
Цитата-/Главное, что этот Клоун вездебрехущий"ушёл"./
Вам в Германии не все ли ровно кто президент в США?) Хотя о чем я? конечно в Германии не все ровно кто президент в США) извините...
Вам в Германии не все ли ровно кто президент в США?) Хотя о чем я? конечно в Германии не все ровно кто президент в США) извините...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 17:28
Цитата:
Принято, вам не понять.
abaika95:
извините...
извините...
Принято, вам не понять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 1959
Байден назвал приоритеты своей политики
Отправлено: 08.11.20 - 18:55
Цитата:
Анекдот на эту тему
Трамп накануне выборов президента США жалуется НАНу: — У меня проблемы, могу проиграть предстоящие выборы :(.
НАН (сочувственно): — У меня есть спец по выборам, зовут Балиева. Могу дать ее на время — проблем не будет. Короче, договорились они.
После выборов в США, НАН звонит Трампу и спрашивает: — Как дела?
Тот отвечает: — Во всех штатах с огромным перевесом победил какой-то Нур Отан!
[Исправлено: Нурбанчик, 08.11.2020 - 19:00]
elektron:
Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.
Ну Токаев знает толк, в отличие от президента Словении. В чём демократия заключается.
Анекдот на эту тему
Трамп накануне выборов президента США жалуется НАНу: — У меня проблемы, могу проиграть предстоящие выборы :(.
НАН (сочувственно): — У меня есть спец по выборам, зовут Балиева. Могу дать ее на время — проблем не будет. Короче, договорились они.
После выборов в США, НАН звонит Трампу и спрашивает: — Как дела?
Тот отвечает: — Во всех штатах с огромным перевесом победил какой-то Нур Отан!
[Исправлено: Нурбанчик, 08.11.2020 - 19:00]
-
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