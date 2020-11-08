Кандидат демократов Джо Байден, объявляя о своей победе на выборах, назвал приоритеты своей политики - борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранением ваших семей, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата", - заявил Байден в Делавэре.

Он также заявил, что необходимо "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для американцев.

"Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "голубые" (демократические. – Прим. автора) или "красные" (республиканские. – Прим. автора), мы рассматриваем единые Соединенные Штаты", - сказал он, обращаясь к нации.

В своем обращении к нации из Делавэра Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире "не только примером ее мощи, но и мощью ее примера".

Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

Действующий президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.