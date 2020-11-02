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≡ Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40246
Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 11:49
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Сегодня, 2 ноября, на ул. Баймагамбетова в границах улиц Аль-Фараби и Гоголя начался средний ремонт. В связи с дорожными работами движение общественного транспорта, проходящего на этом участке, будет изменено.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
21
Re: Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 11:49
#1
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Вроде нормальный асфальт был на этом участке, зачем менять было. Тем более так поздно.... :-(
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