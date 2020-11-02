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Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае

2 ноября 2020, 10:42 |  ЖКХ

Сегодня, 2 ноября, на ул. Баймагамбетова в границах улиц Аль-Фараби и Гоголя начался средний ремонт. В связи с дорожными работами движение общественного транспорта, проходящего на этом участке, будет изменено, сообщает отдел ЖКХ города Костаная.

Завершить работы планируется к следующему понедельнику, 9 ноября.