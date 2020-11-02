Активисты в нескольких городах Казахстана, в том числе в Костанае, обратились в акиматы с заявками на проведение митинга 31 октября. Но акиматы не разрешают под самыми разными предлогами. Правильно ли поступает власть? Да. Вы же не хотите, чтобы у нас было, как в Кыргызстане и Беларуси?

Да. Во время пандемии массовые мероприятия запрещены. А потом пусть митингуют.

Нет. Власть должна обеспечить соблюдение порядка и санитарных норм на митинге.

Нет. Если у нас «слышащее государство», пусть оно услышит желание народа.

