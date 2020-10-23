Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...

Отправлено: - 19:25

Цитата-вопрос://до сих пор не работает? -//



Цитата-ответ://потому что газ к котельной не подведен.//



Цитата-резюме://заседание еще больше напомнило профанацию.//



Они когда готовят материалы дел к заседанию, сами, члены Совета по этике, хоть читают их??

Впрочем это показательно: так очевидно делаются все дела в государственных структурах - поэтому живём, при таких несметных природных богатствах в полной Ж..Е.