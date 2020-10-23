Дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела земельных отношений акимата Рудного Натальи РАК совет по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел 22 октября.

С сентября по ноябрь 2019 года Рак временно исполняла обязанности руководителя отдела строительства и подписала акт выполненных работ по строительству блочно-модульной котельной (БМК), на которой не хватало оборудования.

- Это послужило основанием для незаконного перечисления денежных средств подрядной организации - ТОО «ТеплоЭнергоСтрой», - сообщил на заседании совета по этике представитель департамента по борьбе с коррупцией Саян САДВАКАСОВ. - В результате недобросовестного отношения подрядчика объект, который должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года, до сих пор не работает. Проанализировав все обстоятельства дела, следователи антикоррупционной службы пришли к выводу, что к такой ситуации привело отсутствие должного контроля со стороны Натальи Рак за исполнением обязательств со стороны подрядчика. При своевременном реагировании объект был бы сдан в эксплуатацию еще в прошлом году.

Общая стоимость строительства БМК - 106 200 000 тенге. Причиненный ущерб, по мнению антикоррупционщиков, составил 83 698 400 тенге.

Наталья Рак пояснила, что в должности исполняющего обязанности руководителя отдела строительства проработала всего три месяца - руководство акимата «попросило завершить год», так как больше было некому.

- К этому времени проект по строительству БМК уже был в работе, поэтому к завышению стоимости работ я не имею никакого отношения, - заявила Рак. - Госзакупками я не занималась. БМК построена в точном соответствии с проектным решением. Строительство котельной, действительно, шло с отставанием на два месяца, о чем я своевременно подала иск в суд. Поэтому с привлечением меня к дисциплинарной ответственности я не согласна, считаю его незаконным и нарушающим мои права.

Наталья Рак сообщила, что в качестве свидетеля была допрошена в рамках уголовного дела по факту незаконного строительства котельной, но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления.

- Более того имеется решение СМЭС о том, что подписанный мною акт - законный, так как работы были выполнены в полном объеме, - отметила Рак. - Прошу учесть, что за 20 лет работы на госслужбе к моей работе не было никаких нареканий, были только поощрения и награды.

Члены совета по этике долго вникали в суть дела. Они напомнили, что рассматривают нарушения со стороны Рак в рамках дисциплинарного, а не уголовного дела.

- Вы сразу приняли позицию защиты, но сам факт того, что вы подписали акт принятых работ, хотя на самом деле были недоделки, является нарушением, - высказался член совета по этике Мурат АБЕНОВ. - То есть, на момент подписания вами акта отсутствовала часть оборудования, работы были не доделаны. Вы сейчас ссылаетесь на прекращение дела, а мы сидим и думаем: зачем мы вообще здесь собрались? Хотя вы не отвечаете на конкретно поставленные вопросы.

Наталья Рак пояснила, что имеет право ссылаться на прекращение уголовного дела и на решение СМЭС.

В какой-то момент обсуждение дисциплинарного дела напомнило пословицу: "Я им про Фому, а они - про Ерему". Члены совета ссылались на то, что работы не были выполнены, несмотря на решение СМЭС.

- Вы слишком драматизируете! Работы были выполнены, - вмешался в разговор директор подрядного ТОО «ТеплоЭнергоСтрой» Балобий ШИКТЫБАЕВ. - И оплачены в сумме 81 млн тенге. Все оборудование было на месте и находилось в процессе монтажа. Она и сейчас готова к пуско-наладочным работам. Если вы со мной не согласны, почитайте решения судов!

- Тогда почему котельная, которую должны были сдать в прошлом году, до сих пор не работает? - поинтересовался председатель совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Этим ведь был нанесен ущерб государству - то есть, жителям, которым БМК должна была улучшить отопление.

- Никакого ущерба не было, потому что газ к котельной не подведен. Это отдельный проект, который будет реализован только в следующем году, - ответил Шиктыбаев. - Простаивает котельная по причине судебных разбирательств.

Последнее замечание вызывало небольшой смех в зале. Последующие разбирательства свелись к тому, что члены Советы по этике уже и сами не понимали, за что наказывать госслужащую, но наказать было нужно. В связи с чем долго обсуждали вид наказания и склонились к не очень строгому.

Но и здесь не обошлось без казуса. Когда все уже единогласно проголосовали за выговор, присутствовавший на заседании посредством видеосвязи руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов, неожиданно включившись, предложил ограничиться замечанием. В зале раздался бурный смех, и заседание еще больше напомнило профанацию.

Заново голосовать члены совета по этике не стали и оставили для Натальи Рак выговор, хотя извиняющимся тоном пояснили, что особой разницы между замечанием и выговором нет.

Окончательное решение по дисциплинарному взысканию в отношении Натальи Рак должен принять аким Рудного.