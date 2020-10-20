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≡ Справки о смерти начали выдавать онлайн в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40157
Справки о смерти начали выдавать онлайн в Казахстане
Отправлено: 20.10.20 - 15:22
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Для получения справки онлайн нужен лишь ИИН покойного. Требовавшееся раньше медицинское свидетельство о смерти и перинатальной смерти, а также свидетельство о государственной регистрации смерти уже не нужны.
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
10
Re: Справки о смерти начали выдавать онлайн в Казахстане
Отправлено: 20.10.20 - 15:22
#1
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С этим делом вплотную столкнулся этим летом.
Заключение паталогоанатома из морга, затем медицинское заключение из поликлиники, в ЦОНе надо было доказывать свое родство, а там ошибочка в документах.
Отправили в ЗАГС.
Короче, пришлось изрядно побегать.
Неужели теперь только ИИН покойного и все?
А кто определить, от чего умер человек? А если там криминал?
Не совсем все понятно.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11302
Re: Справки о смерти начали выдавать онлайн в Казахстане
Отправлено: 21.10.20 - 02:10
#2
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Цитата:
Imago: Неужели теперь только ИИН покойного и все? А кто определить, от чего умер человек? А если там криминал? Не совсем все понятно.



Доктор сказал цифровизация - значит цифровизация!



И вообще это повод надежды! Может не всё так безнадежно в республике с культурой... и литературой!
Может быть вот прямо сейчас рождается ваш Николай Васильевич Гоголь, который напишет гениальное сатирическое произведение, которое будут изучать в школах разных стран!
Ну например "Мёртвые цифровые души"

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