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Imago: Неужели теперь только ИИН покойного и все? А кто определить, от чего умер человек? А если там криминал? Не совсем все понятно.

Цитата:Доктор сказал цифровизация - значит цифровизация!И вообще это повод надежды! Может не всё так безнадежно в республике с культурой... и литературой!Может быть вот прямо сейчас рождается ваш Николай Васильевич Гоголь, который напишет гениальное сатирическое произведение, которое будут изучать в школах разных стран!Ну например "Мёртвые цифровые души"