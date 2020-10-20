В Казахстане запустили услугу по онлайн-выдаче справок о смерти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Сообщается, что для получения справки онлайн нужен лишь ИИН покойного. Требовавшееся раньше медицинское свидетельство о смерти и перинатальной смерти, а также свидетельство о государственной регистрации смерти уже не нужны.

Теперь для получения справки на eGov.kz в разделе "Семья" необходимо пройти в подраздел "Семейное положение", выбрать услугу "Уведомление о государственной регистрации смерти", заказать ее и подписать ЭЦП.

С результатом можно ознакомиться в личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Причиной отказа могут стать некорректно заполненные данные или отсутствие актовой записи о смерти. В первом случае нужно проверить данные и попробовать перезаказать услугу, а во втором - обратиться в уполномоченный госорган.