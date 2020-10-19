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≡ Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40152
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
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Руслан Шугаев обвиняется в том, что он подстрекал менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки. В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 20:28
#15
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Цитата-/мы уже на брудершафт пили?/



Вы/ты этого хотите?)




Цитата-/А кто-то об этом просил?/


А к чему тогда твоя присказка? "С волками..."?
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
493
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 23:08
#16
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А я Ваську когда то рекомендовал Батиме, это было в Аулиекольском отделе образования. Он тогда только окончил заочно пединститут.
А потом как Папанов Миронову,говорил ему :- "Только не воруй, посодют"
Но он "рванул" конкретно, конечно же в этом во многом была заслуга Батимы.
И так они уверенно и легко завоевали сначала Костанай а потом и всю область.
Там ведь наш Садвокасов тогда рулил )))
Но, Васька все таки вовремя не ушел. Видно хотел на последок заработать и...
Думаю, посодют. 8-) Зависит от гражданства страны которое он возможно сумел сделать. Украина или Израиль. Кто то из этих стран не выдает своих граждан.
А вообще возможно, что посадят. Разбавлять же нужно
Возможно я ошибаюсь... но сидеть если что уже в Кушмуруне не придется. У нас зону разбомбили, все сидельцы этапами вывезены и вышки пустые. Стрелков нет... Ютубе
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 23:19
#17
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Цитата:
Кушмурунец23:
А я Ваську когда то рекомендовал Батиме

Можете срок на двоих раскидать))

Я Василия знаю еще со времен, когда на школьные олимпиады ездили) ну и позже, по госзакупкам пересекались. Ниче плохого сказать не могу, но если бы я остался в теме - уже наверное отсидел бы)) ну нафик эти Госзакупки - лучше довольствоваться малым и держаться от них подальше)) Полюбому у правоохранителей все и на всех есть, вопрос лишь в том - кто и когда их попросит твою папку с полки достать))
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
493
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 23:40
#18
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Цитата:
maxsaf:
Можете срок на двоих раскидать))

За давностью уже я не в теме )) Да и ушел я в бизнес когда он стал замом Даумовой по районному отделу образования. Надо было бы пораньше уйти, но хорошо хоть ума хватило вообще уйти)) А то все остальные бедолаги так там и лЯмку тянут) Правда с тех пор зарплата поднялась в разы, только вот отношение к преподавателям от властей практически к 0
Цитата:
maxsaf:
но если бы я остался в теме - уже наверное отсидел бы)) ну нафик эти Госзакупки

Я ушел до Госзакупок. Да и потом сразу ля себя решил, ни ни это не для меня.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3705
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 20.10.20 - 07:53
#19
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Людишки... неистребимая жажда халявы.
Как своим и чужим детям в глаза смотреть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 20.10.20 - 07:58
#20
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Цитата:
peshexod:
Как своим и чужим детям в глаза смотреть

Смотря сколько денег домой принесешь. Если только зарплату - то глаза в пол))
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9723
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 20.10.20 - 08:54
#21
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рано пока что-то говорить,
пока свидетель.
может его валят просто, так бывает.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9723
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 20.10.20 - 08:59
#22
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не понимаю что люди хотят показать,
называя его Васькой, Васей...
друганы не разлей вода?
или поиздеваться над бывшим чиновником?
ну это мелко как-то..
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
493
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 20.10.20 - 13:43
#23
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Как бы он мне в сыновья годился и друганом никогда не был.
Наверно я лично этим высказывал и высказываю свое презрение.
Я верю обвиняемому. И не верю свидетелю, который не явился на судебные слушания. Надеюсь на то что каждый получит свое!
Цитата:
alex_60:
что люди хотят показать, называя его Васькой, Васей... друганы не разлей вода? или поиздеваться над бывшим чиновником? ну это мелко как-то..

Лично я его всегда называл и сейчас называю Васькой, а что вам не понравилось? Может предложите мне его как то по другому назвать?
Мелко поиздеваться? Наверно , да. Потому как лично мне и людям пытался пакости делать. Например своей бывшей учительнице на проверках, просто секретаршам получающим копейки, и т.д. Я вот руководя группой проверяющих в школах старался в те годы людей не "мучить". Там и так зарплаты по пол года не давали а вот Васька ...
Лично я с тех времен к нему стал относился как к Ваське. Даже когда он стал начальником я его так и называл в лицо. Василий, Васька... наверно еще поэтому он меня старался всячески избегать. И по возможности мне пакость какую нибудь подложить) Все высшую категорию пытался как нибудь понизить...
Каких то значимых заслуг я и коллектив нашей школы за все годы(пока я рабоал в школе) так и не заметил.
Для меня он Васькой и останется. 8-)
А Батима останется Батимой потому как мы с ней были всегда на ты
и уважительно Батима Бексултановна Даумова. Потому как умница была, хотя наверно и не без грехов)) Но у кого их не бывает. 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 20.10.2020 - 13:55]
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