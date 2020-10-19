Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования Руслана ШУГАЕВА проходит в СМУС Костанайской области. Он обвиняется в подстрекательстве менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки.

Руслан Шугаев (справа) / Кадр из видеозаседания суда

Шугаеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РК — 190 ч.4 — покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием и 367 ч.4 — подстрекательство в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций через посредника в особо крупном размере. Шугаев обещал, что компьютеры закупят именно у ТОО «Альянс СИ» способом из одного источника и беспрепятственно подпишут акт выполненных работ. Хотя, как еще на стадии расследования этого дела заявляли сотрудники антикоррупционной службы, это не входило в его полномочия.

В обвинительном заключении сказано, что Костанайский областной маслихат выделил 1 млрд 150 тысяч тенге на приобретении 4 600 компьютеров по 250 000 тенге каждый. Компьютеры предназначались для учащихся школ и колледжей в связи с дистанционным форматом обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. Шугаев выбрал для поставки ТОО «Альянс СИ», так как был знаком с менеджером этой фирмы. Заключив закупку на 97 565 000 тенге, Шугаев сообщил менеджеру, что это стало возможным только благодаря ему. И в знак благодарности потребовал 34 456 500 тенге, заявив, что деньги предназначены для должностных лиц управления образования. Менеджер ТОО перечислил деньги на счета знакомых Шугаева. Как отмечается в обвинительном заключении, Шугаев успел снять 13 367 000 тенге, остальные 20 456 500 тенге снять не успел.

В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем.

Фото из архива "НГ"

Сегодня, 19 октября, началось исследование материалов уголовного дела, в которых есть протоколы допросов, обысков, расшифровок негласных следственных действий (НСД). В одном из допросов, зачитанных прокурором, Шугаев заявляет, что именно Цымбалюк поручил ему найти фирму для поставки компьютеров и определил сумму взятки в размере 14 млн тенге.

- Я договорился с фирмой-поставщиком о создании депозитного счета, на который 13-15 мая были переведены денежные средства, - зачитал прокурор. - Они должны были поступить Цымбалюку.

В материалах дела есть также протокол обыска служебного кабинета Василия Цымбалюка, в котором обнаружили "354 000 тенге и два сотовых телефона марки iPhone”.

Сегодня должны были допросить самого свидетеля Василия Цымбалюка. Однако в суд он не явился, предупредив, что находится в отпуске и за пределами Казахстана.

Ранее, 19 июня, Антикоррупционная служба Костанайской области распространила информацию о взятке в крупном размере, которую требовал сотрудник управления образования. 30 июля Василий Цымбалюк уволился по собственному желанию, а позже его избрали председателем ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций образования и науки Костанайской области».