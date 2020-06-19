Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области

Антикоррупционная служба Костанайской области начала досудебное расследование в отношении заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области».

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Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, мужчина подозревается в подстрекательстве к даче взятки. Он получил от представителя коммерческой организации 14 млн тенге.

Согласно материалам дела, управление образования планировало закупить компьютеры на сумму более 370 млн тенге. И заместитель руководителя отдела пообещал предпринимателю положительно решить вопрос о заключении договоров из одного источника, а после беспрепятственно подписать акты выполненных работ, хотя это и не входило в его служебные полномочия.

Как отметили в антикоррупционной службе, расследование еще ведется.



Фамилию подозреваемого в пресс-службе не назвали, но на сайте управления образования Костанайской области заместителем руководителя этого отдела значится Шугаев Руслан Каимкуллович.