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≡ Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
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Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 14:52
#15
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Документ с подписью чиновника о запрете движения общественного транспорта должен быть добыт и опубликован. Буквально скан или хорошее фото данного документа!
Это в ближайшем будущем несколько облегчит задачу гражданам, получившим переохлаждения из-за перемещений по городу длиной более 11 км в период с отрицательными температурами.
Элементарно проще подать иск будет в цивилзованных странах в международные суды.

Да, кстати пересекая город пешком на работу, в банки, в МФЦ за документами и на почту.
Ну например из КСК через полгорода и схлопотов переохлаждение - подцепить КОВИД будет до комплекта намного проще.
А по самым свежим исследованиям риск умереть при КОВИД сразу после Гриппа повышается в 2-3 раза.
Так что материальные издержки, моральный вред, вред здоровью может быть напрямую связан и доказан с этими деяниями чиновников по запрещению общественного транспорта без введения полного локдауна.

При обвальном заражении вводят полный локдаун.
При обычном увеличении смотрят на коэффициент R который должен быть менее единицы, что снизить распространение.
То есть ограничительные меры должны снижать контакты настолько чтоб каждый заразившийся не мог стать источником для более чем одного человека.

Запрет на общественный транспорт при полном сохранении работы банков, предприятий итд имеет ещё и коррупционную составляющую.
Ибо в три раза задравшие ценники барыги-владельцы такси сделают в три раза более капиталлов на ровном месте.
А граждане вынуждены будут оплачивать так как без локдауна вынуждены передвигаться.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
998
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 15:02
#16
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Цитата:
ACROS:
Не так как на прошедшей, так называемой, продовольственной ярмарке.

Это как раз и показывает всю нелепость контроля. Они там, в акиматах, хоть с каким-то планированием знакомы или все зависит от того, с какой ноги сегодня встали? Еще вчера весь город заражал друг друга на ярмарке, необходимость которой для населения весьма сомнительна (о торговцах речи нет), а уже сегодня принимаются жесткие карантинные меры. Хоть какая-то стратегия и тактика борьбы за здоровье населения должна быть у городских санитаров, не могут же они не придерживаться хотя бы обычной логики? Это игра что ли такая, заразись на ярмарке и сиди дома?

И что еще за нелепые временнЫе ограничения от оперативного штаба? Вирус после 23:00 снимает корону и идет баиньки? Оздоровительные центры закрывают, чтобы стало меньше здоровых? Бред какой-то, густо присыпанный формализмом. В продуктовые супермаркеты ходИте, а в непродовольственные низзя. Почему? Вирус что-ли продуктов боится? Так по их штабной логике, он еще и маленьких, тесных пространств пугается, а в больших (более 2000 кв.м) чувствует себя как король в своей короне. Но больше всего ковид любит чистоту и порядок, нет для него большего кайфа, чем попариться в баньках и саунах, поэтому туда гражданам ходить нельзя. Сидите лучше в грязи, вирус не дурак, туда не полезет.

Ну и вишенка на тортик - все это начнется именно завтра с 00:00. Вирус предупрежден и ожидает, гуляем ребята, пока есть время!
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
103
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 15:12
#17
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Сейчас в Костанае +15 градусов по Цельсию.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 15:55
#18
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Цитата:
Маркс:
Ну и вишенка на тортик - все это начнется

Вишенка на торте будет ещё интереснее.
Горожане хорошо запомнят запрет на общественный транспорт без введения полного локдауна. И проблемы с попаданием на работу, в банки, МФЦ, почту итд. И даже те, кому не требовался автомобиль и кто передвигался в общественном транспорте будут его приобретать на случай повторрения этой подлости от чиновников.
Этот процесс растянется. но он неизбежен.
Ездить в городе, от нескольких тысяч лишних авто станет заметно хуже.
Давно уже известно, что путь расширения улиц и увеличения парковочных мест не решает проблемы крупных городов. Даже пятиполосные не решают. Решает как раз именно качественно работающий общественный транспорт. К работе которого теперь абсолютное недоверие, так как никем не избираемые чиновники не вводя локдаун запрещали работу общественного транспорта и создали на ровном месте проблему жителям возможно делая выгоду нескольким коррумпированным таксомоторам.
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
11
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 17:36
#19
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Конечно, с логикой у чиновников и в этот раз мимо. Больше всего непонятно ограничение общественного транспорта в выходные. Но это у них выходные и у них есть служебные авто под задницей. А у народа не всегда выходные ( кто работает) совпадают с традиционными субботами и воскресеньями. К тому же и транспортники опять в убытках. Надо укреплять медицину, господа акимы и главные санитарные врачи, а не баловать с ограничениями. В войну весной и летом 1942-1943 г.г. в блокадном Ленинграде не было никакой эпидемии. Хотя противник очень старался это сотворить, да и сложившиеся условия очень тому способствовали. Но благодаря МУДРОМУ руководству города и дисциплинированности населения эпидемии удалось избежать. А нынче мы видим только бестолковые распоряжения, раздражающие людей.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
456
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 19:01
#20
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Цитата:
рихард:

балайка, может ткнешь носом своих, пусть почитают-то
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 19:19
#21
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Цитата-/Но благодаря МУДРОМУ руководству города и дисциплинированности населения эпидемии удалось избежать. А нынче мы видим только бестолковые распоряжения, раздражающие людей./


Дисциплинированное население? Может расстрелы введем для тех кто меры не соблюдают? Сразу дисциплина появится ?




Цитата-/ может ткнешь носом своих, пусть почитают-то/



Я могу и вас девушка носом ткнуть,только покажите где наследили ?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 19:21
#22
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Цитата-/Решает как раз именно качественно работающий общественный транспорт. К работе которого теперь абсолютное недоверие,/



Ты выводы уже из Питера научился делать? А ещё дальше можешь? С Колымы к примеру ? Или тебе обязательно на два пальца надо быть от дома? Только вот дом то твой где? Без роду и племени)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1060
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 19:42
#23
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Цитата:
Маркс:
необходимость которой для населения весьма сомнительна (о


Тоже об этом думал: какой смысл в этих так называемых ЯРМАРКАХ, особенно в условиях ПАНДЕМИЙ ??
Там цены НИЖЕ?? СОМНЕВАЮСЬ!!! Тогда для чего и главное для КОГО организовали паралельную продажу продуктов первой необходимости по сниженным ценам в социальных магазинах?? Хотят защитить уязвимые слои населения ( пенсионеры, инвалиды) ?? Тогда пусть ВЛАСТЬ перечислить энную сумму АКША на именные счета для каждого члена этой категории социально уязвимых людей для покупки именно продуктов первой необходимости, расчитанные по научно-обоснованным нормам. И не надо создавать ФЕЙКОВЫЕ и явно ИМИДЖЕВЫЕ, и не оправдывающие своё содержание, так называемые СОЦИАЛЬНЫЕ магазины. У него есть ДЕНЬГИ ( инфляционные) на счету, он идёт в рядовой магазин ( например к Добринцофу) и покупает продукты первой необходимости. Всё ЧЁТКО, ОСМЫСЛЕННО и самое главное ПРОЗРАЧНО и без ВОРОВСТВА, то есть КОРРУПЦИЙ.

ЯРМАРКА - это ФЕЙК заботы властей о население; ЯРМАРКА - это МИФ о распродаже по СНИЖЕННЫМ ценам; ЯРМАРКА - это САМООБМАН населения. ЯРМАРКА - это ГЕМОРРОЙ для предпринимателей из районов.

Цитата:
Маркс:
нелепые временнЫе ограничения


Логика и смысл этих ограничений, всё таки есть: максимально ограничить КОНТАКТЫ населения. Продукты и медикаменты нужны - каждые день и каждый час, а предметы бытовой химий, одежды и прочее - не каждый день.
Лично Я, так понимаю эти телодвижения властей, но при ЖЕСТКОМ соблюдений ВСЕХ санитарных норм, а не так как при проведений так называемой недавней ЯРМАРКИ.
За это Нечитайло и всю его команду( получающих зарплату из наших денег - денег налогоплательщиков) надо ГНАТЬ с работы.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 19:48
#24
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Цитата:
ZXC:
Сейчас в Костанае +15 градусов по Цельсию.

А если попробовать подумать про "не сейчас" ?




В этих условиях, да ещё и с сильными ветрами и осадками каждый день...
Запрещать движение общественного транспорта будет преступлением!
Преступлением с массой пострадавших, с широким резонансом и с явными выгодоприобретателями в виде нажившихся владельцев фирм такси.

Кому не нравится Гисметео. Он часто ошибается на сроки более три дня, можно более сильный и качественный сервис с лучшими математическими моделями погоды.


Ткнуть на Кустанай - справа откроется таблица с прогнозом.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 20:00
#25
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Цитата-/ЯРМАРКА - это ФЕЙК заботы властей о население; ЯРМАРКА - это МИФ о распродаже по СНИЖЕННЫМ ценам; ЯРМАРКА - это САМООБМАН населения. ЯРМАРКА - это ГЕМОРРОЙ для предпринимателей из районов./



Но на ярмарку всеровно идут из раза в раз,приезжают придпрениматели и люди и одни все продают а другие все раскупают! Так что Профит для людей всё-таки есть?




Цитата-/Лично Я, так понимаю эти телодвижения властей, но при ЖЕСТКОМ соблюдений ВСЕХ санитарных норм, а не так как при проведений так называемой недавней ЯРМАРКИ./




Поэтому ярмарку и провели до карантина,закупится дали)

Но в целом нет смысла от всех локдаунов если никто не "долбает" народ за каждое нарушение

Либо тоталитаризм и не оглядываться на каждого либо либеральное заигрывание с каждым бузатером просто потомучто он видосик записал,власти пока выбирают второй вариант а это проиграшная позиция


Жестокость народ простит
Слабость не простят никогда
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 20:01
#26
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Цитата:
на счету, он идёт в рядовой магазин ( например к Добринцофу) и покупает продукты первой необходимости. Всё ЧЁТКО, ОСМЫСЛЕННО и самое главное ПРОЗРАЧНО и без ВОРОВСТВА, то есть КОРРУПЦИЙ. ЯРМАРКА - это ФЕЙК заботы властей о население; ЯРМАРКА - это МИФ о распродаже по СНИЖЕННЫМ ценам; ЯРМАРКА - это САМООБМАН населения. ЯРМАРКА - это ГЕМОРРОЙ для предпринимателей из районов.

Это ещё и перемещение маргинальной части населения без соблюдения норм социальной дистанции в общественном транспорте и их толкучка в этих убожественных и смешных очередях за яйцами!
При том, что любой школьник понимает необходимость и как жить в новых условиях.
Прекрасно понимает и воспринимает лозунги типа "exploit the mask" "USE THE MASK - USE WORLD"
То для этой диковатой категории нет норм безопасного поведения.

Разумно было бы им выдать карты местной платёжной системы, с которой именно социальные средства можно расходовать только на ограниченный круг товаров. Ну не сложно же заблокировать алко и подобную дрянь. И пусть оплачивают В БЛИЖАЙШЕМ магазине условного Добринцова не передвигаясь к черту на рога в коррумпированный магазин акимата, и не подвергая опасности других горожан.

Но это если местные власти разумны, избираемы и заботятся о населении, а не о фальшаках отчётов о проведенных ярмарках.
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