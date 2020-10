Отправлено: - 20:01

на счету, он идёт в рядовой магазин ( например к Добринцофу) и покупает продукты первой необходимости. Всё ЧЁТКО, ОСМЫСЛЕННО и самое главное ПРОЗРАЧНО и без ВОРОВСТВА, то есть КОРРУПЦИЙ. ЯРМАРКА - это ФЕЙК заботы властей о население; ЯРМАРКА - это МИФ о распродаже по СНИЖЕННЫМ ценам; ЯРМАРКА - это САМООБМАН населения. ЯРМАРКА - это ГЕМОРРОЙ для предпринимателей из районов.

Цитата:Это ещё и перемещение маргинальной части населения без соблюдения норм социальной дистанции в общественном транспорте и их толкучка в этих убожественных и смешных очередях за яйцами!При том, что любой школьник понимает необходимость и как жить в новых условиях.Прекрасно понимает и воспринимает лозунги типа "exploit the mask" "USE THE MASK - USE WORLD"То для этой диковатой категории нет норм безопасного поведения.Разумно было бы им выдать карты местной платёжной системы, с которой именно социальные средства можно расходовать только на ограниченный круг товаров. Ну не сложно же заблокировать алко и подобную дрянь. И пусть оплачивают В БЛИЖАЙШЕМ магазине условного Добринцова не передвигаясь к черту на рога в коррумпированный магазин акимата, и не подвергая опасности других горожан.Но это если местные власти разумны, избираемы и заботятся о населении, а не о фальшаках отчётов о проведенных ярмарках.