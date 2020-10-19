Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Оперативным штабом принято решение об усилении карантинных мер, в том числе:
1. Ограничения ежедневные:
- сокращение режима работы объектов общественного питания до 23.00 с установкой в зале не более 30 мест;
- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.
2. Ограничения в выходные дни:
- запрет движения общественного транспорта;
- приостановление работы объектов торговли площадью более 2 000 кв м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;
- приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;
- ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10:00 до 20:00;
- приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;
- приостановление работы общественных бань, саун.
Данные ограничения вступят в силу с 00.00 вторника, 20 октября.
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