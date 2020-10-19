Костанайские перевозчики из-за массового увольнения водителей увеличили интервал движения автобусов. Готовы ли вы платить за проезд больше, чем сейчас, чтобы пассажирский транспорт вернулся к прежнему интервалу? Да. Повышение тарифа сделает работу водителя автобуса более привлекательной.

Да. Лучше платить больше, чем мерзнуть на остановке и ехать в давке.

Нет. Интервал прописан в условиях тендера, перевозчики обязаны его соблюдать.

Нет. Моей заработной платы и так не хватает на самое необходимое.

