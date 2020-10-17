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≡ Заем при помощи чужого ИИН: как защититься от мошенников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Заем при помощи чужого ИИН: как защититься от мошенников
Отправлено: 17.10.20 - 15:23
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Казахстанцы продолжают жаловаться на оформление кредитов без их ведома при помощи ИИН. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, достаточно ли одного идентификационного номера для оформления микрокредита и как обезопасить себя от мошенничества.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
Re: Заем при помощи чужого ИИН: как защититься от мошенников
Отправлено: 17.10.20 - 15:23
#1
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Цитата:
Если на ваш счет поступила крупная сумма Источник:

У слова "крупная" есть числовой эквивалент?

Ссылку на Цитата:
государственное кредитное бюро
укажите.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1314
Re: Заем при помощи чужого ИИН: как защититься от мошенников
Отправлено: 17.10.20 - 16:53
#2
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Вопиющее безобразие. Копии удех требуют везде и повсеместно. Когда эти кредитные шарашки сотрут с лица земли. Или ужесточат по пакету документов? Мошенничество чистой воды.

Нас не пустят в лидирующую тридцатку стран, у нас кругом мошенники)
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
326
Re: Заем при помощи чужого ИИН: как защититься от мошенников
Отправлено: 18.10.20 - 13:18
#3
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Прикол в тему...
Виталий Наливкин уничтожает микрозаймы :)
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