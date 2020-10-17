Отправлено: - 15:23

Казахстанцы продолжают жаловаться на оформление кредитов без их ведома при помощи ИИН. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, достаточно ли одного идентификационного номера для оформления микрокредита и как обезопасить себя от мошенничества.