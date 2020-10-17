Казахстанцы продолжают жаловаться на оформление кредитов без их ведома при помощи ИИН. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, достаточно ли одного идентификационного номера для оформления микрокредита и как обезопасить себя от мошенничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сразу несколько человек обратились в редакцию Tengrinews.kz с похожей проблемой: они случайно узнали об оформленных на них кредитах.

"В июле я подала объявление о продаже телефона через платформу OLX. Потенциальный покупатель представился студентом, сказал, что в Алматы у него никого нет и что мама из другого города готова ему выслать 190 тысяч тенге. Карточки у него якобы нет, поэтому он попросил принять перевод от мамы. Также попросил для перевода ИИН, который мы предоставили. Мы сняли эти деньги, оставили сумму за купленный телефон, остальное отдали ему. И только на прошлой неделе мы узнали, что на нас оформлено два кредита, на 90 и 100 тысяч тенге", - рассказала алматинка Мадина Шаяхметкызы.

"Я продавал фары от машины на OLX. Потенциальный покупатель также попросил ИИН для перевода денег. Он сказал, что хотел бы параллельно с покупкой фар приобрести другие запчасти. Пояснил, что в данный момент стоит рядом с другим продавцом, но денег у него нет. Я согласился помочь. Его якобы дядя и брат перевели мне две разные суммы: 135 и 115 тысяч тенге. Сумму за фары я оставил себе, а остальное перевел "продавцу". Узнал об оформлении кредита на меня случайно, прочитав статью на Tengrinews.kz. Решил проверить, оказалось, что есть долг в размере 250 тысяч тенге. Интересно, что, помимо ИИН, от меня не требовалось никакого кода и другой проверки", - рассказал житель Усть-Каменогорска.

Что делать в таких случаях, рассказали заместитель директора департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций агентства Ерлан Сеилов и главный специалист управления повышения финансовой грамотности департамента по защите прав потребителей агентства Дмитрий Акмаев.

Они ответили на самые важные вопросы по теме.

#1Достаточно ли одного ИИН для оформления микрокредита? "Для предоставления микрокредита организация должна установить личность клиента, получить необходимые сведения, подтверждающие подлинность клиента и содержание его волеизъявления. Наличие лишь сведений об ИИН недостаточно для оформления микрокредита", - говорит Ерлан Сеилов. Дмитрий Акмаев также поясняет, что для подтверждения личности используются разные методы. "Например, телефонный звонок или проверка кредитной истории. Для этого должно отправляться SMS на номер заемщика. Либо проводится е-mail-идентификация, потому что все документы присылают в личный кабинет. Также обязательно необходимы данные удостоверения личности. Не должно быть такого, чтобы кто-то только по номеру ИИН получал заем. Это риски для самих финансовых организаций. Если всего этого нет, клиент может обратиться в правоохранительные органы", - сказал эксперт.

#2Как обезопасить себя от мошенников? Дмитрий Акмаев назвал элементарные правила кибербезопасности. "Ни в коем случае не отправляйте никому фото или копии своего удостоверения. Документы можно передавать работодателю в случае необходимости, но после этого просите удалить сообщение из электронной почты и из всех мессенджеров. Можно размещать копии на государственных сайтах, к примеру на egov.kz", - отметил эксперт. Также специалист посоветовал не принимать подозрительные переводы от незнакомых людей. "Если на ваш счет поступила крупная сумма, нужно проверять, откуда пришел перевод и с какой целью. Ни в коем случае не снимайте эти деньги, не передавайте их третьим лицам. Часто мошенники используют такую схему и говорят, якобы я вам переведу, а вы мне наличными отдайте, или говорят, мол, ошиблись номером, и просят перевести деньги обратно. Что делать? Получив неизвестный перевод, звоните в банк и просите его отменить. И банк отменит эту транзакцию и возвратит деньги на тот счет, откуда они пришли", - сказал Дмитрий Акмаев.

#3Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников? Дмитрий Акмаев советует обращаться в правоохранительные органы либо в департамент защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка с письменным заявлением.

#4Как физлицу узнать, оформлен ли на него кредит? В соответствии с Законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй" банки и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, обязаны передавать сведения о выданных займах в государственное кредитное бюро. Чтобы бесплатно получить информацию о наличии кредита, можно обратиться в государственное кредитное бюро.