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≡ Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на государственную штрафстоянку, вернули владельцам не полностью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40125
Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на государственную штрафстоянку, вернули владельцам не полностью
Отправлено: 15.10.20 - 13:29
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Автомобиль ВАЗ-2115 весной 2018 года поставили на штрафстоянку в качестве вещдока по уголовному делу. 28 августа 2020 года суд постановил вернуть машину владельцу. После чего выяснилось, что ВАЗ успели частично разобрать.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1855
Re: Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на...
Отправлено: 15.10.20 - 13:29
#1
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
485
Re: Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на...
Отправлено: 15.10.20 - 15:30
#2
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Юридический статус этой организации мне не ясен- это штраф стоянка или авторазборка?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
548
Re: Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на...
Отправлено: 15.10.20 - 18:02
#3
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Что говорить о преступности? когда на штрафстоянке воруют детали авто
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
606
Re: Вещдок - на разбор. Автомобили, поставленные на...
Отправлено: 16.10.20 - 09:37
#4
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теперь дело о воровстве возбудят и крайних не найти, придется закрыть))
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