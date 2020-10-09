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Сведения о земельных участках, зарегистрированных на ваш ИИН, теперь можно получить в мобильном телефоне
Сведения о земельных участках, зарегистрированных на ваш ИИН, теперь можно получить в мобильном телефоне
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