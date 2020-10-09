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≡ Сведения о земельных участках, зарегистрированных на ваш ИИН, теперь можно получить в мобильном телефоне
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40062
Сведения о земельных участках, зарегистрированных на ваш ИИН, теперь можно получить в мобильном телефоне
Отправлено: 09.10.20 - 11:58
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Чтобы получить сведения о своих земельных участках в мобильном приложении eGovМobile, нужно открыть раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра».
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Ded
§ Ded
(Пользователи)
Регистрация:
26.04.19
Сообщений:
9
Re: Сведения о земельных участках, зарегистрированных на ваш...
Отправлено: 09.10.20 - 11:58
#1
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Всё как обычно на Egov, заходишь, выбираешь услугу и на списке земельных участков пустота...
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