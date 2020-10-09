Об этом сегодня сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Чтобы получить сведения о своих земельных участках в мобильном приложении eGovМobile, нужно открыть раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра». Запросить наличие земель по ИИН, выбрать из списка от 1-10 земельных участков и отправить заявку на получение сведений, подписав ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо одноразовым паролем.

- Руководствуясь концепцией «ЦОН в кармане», мы планируем максимально увеличить количество услуг и сервисов в приложении eGovМobile. Это позволит гражданам быть мобильнее и упростит процесс получения госуслуг. Если раньше на получение этих сведений потребовалось бы пара дней, то сейчас получить их можно за 15 минут, - прокомментировал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет ТУРЫСОВ.

Ознакомиться со справкой можно в разделе «История заказов», после чего сохранить и предъявить по месту требования.

Мобильное приложение eGovМobile доступно в GooglePlay и AppStore. Сегодня в приложении доступно 73 услуг и сервисов.