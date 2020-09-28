Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима

Отправлено: - 10:21

Акимат Аркалыка предоставил "НГ" подробный ответ на это письмо. Публикуем его полностью:

Вопрос №1.

В 2019 году по улице Дулатова проводился текущий (ямочный) ремонт дороги. Выделенный бюджет на ремонт дороги не позволил провести полного ремонта по улице Дулатова. В текущем году в городе Аркалык проведен ремонтные работы на автодорогах следующих улиц:

- переулок Светлая от ул.Кусаинова до пр.Абая в п. Дорожник (Беднядский)

- ул. Кусайинова 360 м в п. Дорожник (Беднядский)

- ул. Кулжанова в границах от пересечения с ул. Демченко до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)

- ул. Садовая в границах от пересечения с ул. Первомайская до пересечения с ул.Целинный в п. Новый (Нахаловка)

- ул. Киевская в границах от пересечения с ул. Приозерная до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)

- ул. Целинная в границах от пересечения с ул. Приозерное до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)

- ул. Октябрьская в границах от пересечения с ул. Энергетиков до пересечения с ул. Сатпаева в п. Новый (Нахаловка)

- ул. Степная в границах от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Кейки батыра в мкр. Молодежный.

А также были проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов. Вышеуказанные улицы были отремонтированы в первую очередь в связи с большим количеством населения и частотой движения транспорта.

В 2020 году в связи с малым движением транспорта проведение ремонт дороги по улице Дулатова в городе Аркалык не планировался.

В 2022 году планируется провести средний ремонт дорог по данной улице, так как ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» утвержден список дорог, на которых планируется провести ремонт в 2021 году.

Вопрос № 2

Проблема бродячего скота постоянно поднимается специалистами акимата совместно с участковыми инспекторами полиции при проведении собраний с жителями прилегающих к городу поселков. Решением маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 утверждены Правила содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. К хозяевам коров предъявляются административные меры, однако нарушения со стороны жителей продолжаются. Разъяснительная работа с населением проводится на постоянной основе.

Вопрос №3

17 мая 2019 года мы заключили договор № 77 с ОО "Отрарское районное общество инвалидов" с гарантией на 3 года. В связи с невыполнением 3-летнего договора гарантии на восстановление световых ламп в парке ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» обратилось в суд. Ждем решение суда.

Вопрос №4

В 2020 году ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» по улице Демченко (Мира) установлен дорожный знак № 3.20 «Обгон запрещен» (2 шт.) и №№ 5.16.1 и дорожные знаки 5.16.2 «Пешеходный переход». По ограничению скоростного движения автомобильного транспорта Вам необходимо обратится в «Управлении полиции города Аркалыка», так как работа по установке знаков осуществляется по предписанию «Управлении полиции города Аркалыка».

Вопрос № 5

В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями в городе временно приостановили деятельность отдельные предприятия и организации, в то же время студенты и учащиеся школ проходят дистанционное обучение, что вызвало резкое сокращение количества пассажиров, снизился доход организации, которые осуществляют работу по пассажирской перевозке городского маршрута и по этой причине резко сократилось количества водителей. В настоящее время ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» рассматриваются пути решения данного вопроса.