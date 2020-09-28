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Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40038
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Отправлено: 28.09.20 - 17:18
Хотелось бы обратиться к акиму города Аркалык Кайрату Тынымбаевичу. Уже достаточно длительное время я пытаюсь достучаться через инстаграм до Вас с просьбами, нет, с мольбами о том, чтобы сделали этот участок дороги.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1451
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 17:18
Цитата:
Все нормально. Это коровы Кайрата Тынымбаевича
О каком процветании города можно вести речь, если возле ВАШЕГО же здания акимата ЕЖЕДНЕВНО прогуливаются КОРОВЫ?
Все нормально. Это коровы Кайрата Тынымбаевича
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20198
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 17:22
Цитата:
Послушал - ПП, 2 коровы - завёл...
JereK:
Это коровы Кайрата Тынымбаевича
Это коровы Кайрата Тынымбаевича
Послушал - ПП, 2 коровы - завёл...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9568
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 19:22
Индия в миниатюре.
Там корова главней человека.
Там корова главней человека.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4139
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 23:18
Может жители города прислушались совету самого главного и завели по две коровы, а вы тут троллите, город-то из депрессивных, не надо так близко к сердцу...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1788
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 29.09.20 - 14:00
чей то согым гуляет...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 574
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Отправлено: 01.10.20 - 10:21
Акимат Аркалыка предоставил "НГ" подробный ответ на это письмо. Публикуем его полностью:
Вопрос №1.
В 2019 году по улице Дулатова проводился текущий (ямочный) ремонт дороги. Выделенный бюджет на ремонт дороги не позволил провести полного ремонта по улице Дулатова. В текущем году в городе Аркалык проведен ремонтные работы на автодорогах следующих улиц:
- переулок Светлая от ул.Кусаинова до пр.Абая в п. Дорожник (Беднядский)
- ул. Кусайинова 360 м в п. Дорожник (Беднядский)
- ул. Кулжанова в границах от пересечения с ул. Демченко до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Садовая в границах от пересечения с ул. Первомайская до пересечения с ул.Целинный в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Киевская в границах от пересечения с ул. Приозерная до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Целинная в границах от пересечения с ул. Приозерное до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Октябрьская в границах от пересечения с ул. Энергетиков до пересечения с ул. Сатпаева в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Степная в границах от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Кейки батыра в мкр. Молодежный.
А также были проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов. Вышеуказанные улицы были отремонтированы в первую очередь в связи с большим количеством населения и частотой движения транспорта.
В 2020 году в связи с малым движением транспорта проведение ремонт дороги по улице Дулатова в городе Аркалык не планировался.
В 2022 году планируется провести средний ремонт дорог по данной улице, так как ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» утвержден список дорог, на которых планируется провести ремонт в 2021 году.
Вопрос № 2
Проблема бродячего скота постоянно поднимается специалистами акимата совместно с участковыми инспекторами полиции при проведении собраний с жителями прилегающих к городу поселков. Решением маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 утверждены Правила содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. К хозяевам коров предъявляются административные меры, однако нарушения со стороны жителей продолжаются. Разъяснительная работа с населением проводится на постоянной основе.
Вопрос №3
17 мая 2019 года мы заключили договор № 77 с ОО "Отрарское районное общество инвалидов" с гарантией на 3 года. В связи с невыполнением 3-летнего договора гарантии на восстановление световых ламп в парке ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» обратилось в суд. Ждем решение суда.
Вопрос №4
В 2020 году ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» по улице Демченко (Мира) установлен дорожный знак № 3.20 «Обгон запрещен» (2 шт.) и №№ 5.16.1 и дорожные знаки 5.16.2 «Пешеходный переход». По ограничению скоростного движения автомобильного транспорта Вам необходимо обратится в «Управлении полиции города Аркалыка», так как работа по установке знаков осуществляется по предписанию «Управлении полиции города Аркалыка».
Вопрос № 5
В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями в городе временно приостановили деятельность отдельные предприятия и организации, в то же время студенты и учащиеся школ проходят дистанционное обучение, что вызвало резкое сокращение количества пассажиров, снизился доход организации, которые осуществляют работу по пассажирской перевозке городского маршрута и по этой причине резко сократилось количества водителей. В настоящее время ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» рассматриваются пути решения данного вопроса.
Вопрос №1.
В 2019 году по улице Дулатова проводился текущий (ямочный) ремонт дороги. Выделенный бюджет на ремонт дороги не позволил провести полного ремонта по улице Дулатова. В текущем году в городе Аркалык проведен ремонтные работы на автодорогах следующих улиц:
- переулок Светлая от ул.Кусаинова до пр.Абая в п. Дорожник (Беднядский)
- ул. Кусайинова 360 м в п. Дорожник (Беднядский)
- ул. Кулжанова в границах от пересечения с ул. Демченко до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Садовая в границах от пересечения с ул. Первомайская до пересечения с ул.Целинный в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Киевская в границах от пересечения с ул. Приозерная до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Целинная в границах от пересечения с ул. Приозерное до пересечения с ул.Автомобилистов в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Октябрьская в границах от пересечения с ул. Энергетиков до пересечения с ул. Сатпаева в п. Новый (Нахаловка)
- ул. Степная в границах от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Кейки батыра в мкр. Молодежный.
А также были проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов. Вышеуказанные улицы были отремонтированы в первую очередь в связи с большим количеством населения и частотой движения транспорта.
В 2020 году в связи с малым движением транспорта проведение ремонт дороги по улице Дулатова в городе Аркалык не планировался.
В 2022 году планируется провести средний ремонт дорог по данной улице, так как ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» утвержден список дорог, на которых планируется провести ремонт в 2021 году.
Вопрос № 2
Проблема бродячего скота постоянно поднимается специалистами акимата совместно с участковыми инспекторами полиции при проведении собраний с жителями прилегающих к городу поселков. Решением маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 утверждены Правила содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. К хозяевам коров предъявляются административные меры, однако нарушения со стороны жителей продолжаются. Разъяснительная работа с населением проводится на постоянной основе.
Вопрос №3
17 мая 2019 года мы заключили договор № 77 с ОО "Отрарское районное общество инвалидов" с гарантией на 3 года. В связи с невыполнением 3-летнего договора гарантии на восстановление световых ламп в парке ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» обратилось в суд. Ждем решение суда.
Вопрос №4
В 2020 году ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» по улице Демченко (Мира) установлен дорожный знак № 3.20 «Обгон запрещен» (2 шт.) и №№ 5.16.1 и дорожные знаки 5.16.2 «Пешеходный переход». По ограничению скоростного движения автомобильного транспорта Вам необходимо обратится в «Управлении полиции города Аркалыка», так как работа по установке знаков осуществляется по предписанию «Управлении полиции города Аркалыка».
Вопрос № 5
В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями в городе временно приостановили деятельность отдельные предприятия и организации, в то же время студенты и учащиеся школ проходят дистанционное обучение, что вызвало резкое сокращение количества пассажиров, снизился доход организации, которые осуществляют работу по пассажирской перевозке городского маршрута и по этой причине резко сократилось количества водителей. В настоящее время ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка» рассматриваются пути решения данного вопроса.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7909
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Отправлено: 01.10.20 - 10:28
Цитата:
Лишний раз убеждаюсь - НГ, народные новости - это четвертая власть, так держать))
Тимур Гафуров:
Акимат Аркалыка предоставил "НГ" подробный ответ на это письмо.
Акимат Аркалыка предоставил "НГ" подробный ответ на это письмо.
Лишний раз убеждаюсь - НГ, народные новости - это четвертая власть, так держать))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6975
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 01.10.20 - 11:15
Цитата:
Интересно в БедняДском районе живут социально-уязвимые слои или это элитный котеджный район?
- ул. Кусайинова 360 м в п. Дорожник (Беднядский)
Интересно в БедняДском районе живут социально-уязвимые слои или это элитный котеджный район?
B
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.20
- Сообщений:
- 1
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Отправлено: 06.10.20 - 14:26
коттеджи))
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