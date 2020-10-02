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≡ Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40016
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 09:45
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В прошлом году в Казахстане начали устанавливать новые современные придорожные туалеты за 23 миллиона тенге каждый. Всего за несколько лет планировалось построить более 300 таких санузлов, однако высокая стоимость вызвала негодование у некоторых казахстанцев. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что входит в эту сумму.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
572
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 11:57
#15
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Цитата:
maxsaf:
так что делайте выводы.

там только аналогии :oops: Цитата:
abaika95:
подожди свою тему

пример из сша тут никак уж не привезти.. сочуствую..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
689
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 03.10.20 - 07:19
#16
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Ха-ха! Я дом 120м кв. со всеми коммуникациями построил за вдвое меньшую сумму
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7877
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 03.10.20 - 07:38
#17
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Цитата:
директор пляжа:
там только аналогии

Ну рудненское колесо тоже должно было быть по идее российским или итальянским вроде.
Профайл
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