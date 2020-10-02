В прошлом году в Казахстане начали устанавливать новые современные придорожные туалеты за 23 миллиона тенге каждый. Всего за несколько лет планировалось построить более 300 таких санузлов, однако высокая стоимость вызвала негодование у некоторых казахстанцев. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что входит в эту сумму.

По словам главы "КазАвтоЖола" Улана Алипова, обустройство новейших туалетов состоит из нескольких деталей. Самая дорогая из них - эта вакуумная система, которая предполагает суперэкономию воды при использовании санузла. Ее стоимость составляет 14 миллионов тенге.

"В наших современных туалетах мы хотим применить технологию, которая используется в самолетах и поездах. Потому что у нас территория страны очень большая и не везде проложены коммуникации. И чтобы построить где-то вдали от поселка туалет, нужно подтянуть электричество и воду, а также делать слив", - поделился он.

"А вакуумная система, которая производится в Европе, на одного человека или при одном использовании тратит 200 граммов воды. Преимущество данной системы - это очень большая экономия ресурсов. Привозной бочки воды хватит на несколько дней. А при гравитационной системе вода будет постоянна заканчиваться. Три человека сходят в туалет - и нет воды", - добавил глава организации.

Остальные девять миллионов тенге тратятся на приобретение антивандальных унитазов и зеркал. Также в эту сумму включено оформление санузла.

"В эту сумму входит еще само строение и подводка электричества. Внутри туалета также есть система климат-контроля, кофеварка. Все это составляет 23 миллиона тенге. Однако идея установки таких туалетов пришлась не по душе казахстанцам. Поэтому мы решили отдать этот проект частным компаниям", - отметил Алипов.

По его данным, вдоль республиканских дорог существует 651 площадка, на них есть беседки, кирпичные туалеты, специальное место для ремонта авто.

"Сейчас мы предлагаем эти площадки бизнесменам. С нашей стороны будет уборка площадок от мусора и снега, а с их стороны - установка модульных павильонов вместе с туалетами. Либо это могут быть магазины, кафе и так далее. Для капитальных строений у нас есть 240 площадок, рядом с которыми есть дополнительная земля. Там можно построить большой комплекс. Мы предоставляем площадку, а бизнесмен приходит и зарабатывает там деньги. Мы поможем через акимат достать ему землю и оформить льготный кредит через фонд "Даму" на такой проект", - рассказал председатель "КазАвтоЖола".

Улан Алипов сообщил, что первый такой комплекс с заправкой, супермаркетом, столовой и туалетом уже строится на 20-м километре трассы Алматы - Капшагай.

"Такие комплексы одна из частных компаний планирует еще в 34 местах по всему Казахстану. Кроме того, крупные автозаправочные сети тоже хотят построить такие комплексы, в которых будут теплые и чистые туалеты. Таким образом мы хотим частично решить проблему придорожных туалетов", - сказал он.

"На заправках и в других капитальных строениях туалеты будут бесплатными, а в отдельно установленных санузлах пользование будет платным", - подытожил Алипов.

Ранее планировалось до 2022 года за счет инвесторов поставить на трассах страны 282 современных туалета. Общее количество придорожных санузлов может измениться в зависимости от предложений бизнесменов. Но уже в этом году за счет подрядчиков должны появиться первые 22 таких туалета.

Напомним, в ноябре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев возмутился ужасным состоянием придорожных туалетов. "О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести в порядок самое необходимое - придорожные туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый", - сказал тогда Глава государства.