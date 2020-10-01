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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
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