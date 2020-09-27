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Добринцофф:

Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.

Цитата:Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак.