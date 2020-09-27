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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39994
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5675
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 00:01
#105
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Цитата:
Добринцофф:
Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.


Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.
Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак. :-P
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