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≡ Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в особо крупном размере
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39975
Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в особо крупном размере
Отправлено: 29.09.20 - 14:15
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Прения по громкому делу в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА прошли в СМУС Нур-Султана 28 сентября. Баглан Ахметжанова, супруга бывшего акима Костаная, проходит по этому делу свидетелем.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9496
Re: Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной...
Отправлено: 29.09.20 - 14:15
#1
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интересно чем закончится.
может стороны местами поменяются,
все к тому идет.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
955
Re: Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной...
Отправлено: 29.09.20 - 14:47
#2
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Цитата:
Что им мешало обратиться сразу?


Обратились бы сразу и до сих пор бы на лесопилке позировал экс-аким. Вот выждали момент, когда после череды судов получил скидку 25% от срока к дню независимости, перевелся из строгого режима в колонию-поселение, а затем вышел по УДО, теперь можно и деньги попробовать назад вернуть.

Цитата:
В связи с чем считаю, что прекращение уголовного дела в отношении Баглан Ахметжановой незаконно.


Она же понимала, что эти деньги идут на взятку. Даже если давала их не напрямую судьям. Она и брат - взяткодатели. В особо крупном размере.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20130
Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в особо крупном размере
Отправлено: 29.09.20 - 15:01
#3
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Достали уже все взяткодатели,братели... :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1799
Жену экс-акима Костаная просят привлечь к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в особо крупном размере
Отправлено: 29.09.20 - 15:16
#4
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Цитата:
drakon:
Достали уже все взяткодатели,братели...


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